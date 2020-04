Reporteros de guerra

Señor Director:



Quiero con estas líneas destacar la labor de un grupo de colombianos, hombres y mujeres, quienes en esta guerra declarada contra un enemigo invisible (covid-19) se constituyen en otros héroes que salen a la calle a jugarse su propia vida para mantener informada a toda la población. Me refiero a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos.



Los directores, jefes de redacción o emisión, editores, algunos periodistas y los presentadores están trabajando desde sus casas la mayoría, y algunos pocos desde los sets o salas de redacción.

Entre tanto, los reporteros, fotógrafos y camarógrafos no pueden hacer teletrabajo. Tienen que salir a mostrar las vías desocupadas, los vehículos infractores, las espaciosas filas en los bancos y supermercados, los cientos de usuarios de TransMilenio, los desalojados de los hospedajes, los venezolanos que claman ayuda y, en general, todas las situaciones que hoy son noticia y hay que registrarlas en vivo y en directo en medios impresos, audiovisuales y redes sociales.



Son cientos de reporteros, fotógrafos y camarógrafos que a lo largo y ancho del país se exponen en todas las ciudades al contagio del temible y cobarde enemigo invisible.



Claro, no puedo terminar sin señalar que los primeros héroes son todos los médicos, enfermeras y auxiliares que luchan a toda hora, sin muchas armas, para arrebatarle al coronavirus muchas personas que han caído en sus mortales garras.Amílkar Hernández

Periodista

Al Ministro de Vivienda

Señor Director:



Me parece pertinente hacer la siguiente recomendación al Ministro de Vivienda. Antes de que expidan el decreto regulando la situación de los arriendos en nuestro país, la cual les da toda protección a los arrendatarios y absolutamente ninguna a los arrendadores, sugiero diseñar un formulario de acuerdo entre las dos partes, el cual dará mérito para una vez se cumpla el tiempo definido, o sea, dos meses después de la emergencia, los arrendatarios cumplan con lo estipulado, so pena de poder acabar con el contrato de arriendo y dar restitución del inmueble sin iniciar proceso alguno. Esto se puede hacer a través de las casas de justicia. Seguramente esto ayudará a acabar con la cultura de no pago.Ángel Asenosiain

Proteger a los médicos

Señor Director:



Desde hace algunos, días y en ciertos sectores de la capital, se vienen presentando ataques verbales y actitudes hostiles contra médicos, bacteriólogos, enfermeras, personal de ambulancias y, en general, contra todos los que, exponiendo sus vidas y las de sus seres queridos, combaten con compromiso admirable el coronavirus.



Esos comportamientos agresivos y totalmente injustificados de ninguna manera pueden aceptarse. Mientras en los países civilizados se les agradece multitudinariamente sus esfuerzos, aquí tenemos personas ignorantes que los agreden. Las autoridades deberán protegerlos para que puedan seguir cumpliendo con su humanitaria labor, que la gran mayoría de ciudadanos valoramos de corazón.Mario García Arango

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co