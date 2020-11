Monetizar la pensión

Señor director:



Nace una buena alternativa financiera como mecanismo de ‘pensión’ sin que el Estado participe con ayuda monetaria, destinada al grupo etario mayor de 65 años que construyeron un capital representado en vivienda, pero que no tuvieron un trabajo formal para acceder a una pensión o, si la tienen, para complementarla.

Qué bueno que la posibilidad de monetizar la vivienda llegara, además, a la pobreza oculta, tan vulnerable y ‘vergonzante’, un fenómeno poco conocido pero visibilizado en esta pandemia en estratos medios y altos, que con la banderita roja izada envían un mensaje contundente: la vivienda no es todo para vivir dignamente. Monetizar la vivienda para tener una vejez más digna, manteniendo su uso y propiedad hasta el fallecimiento, así como mitigar dependencia de terceros y no dejarla intacta para que hijos remolones o que han abandonado a sus progenitores la usufructúen, es una buena opción.



Esperamos que esta modalidad hipotecaria tenga apetito en el sistema financiero, teniendo en cuenta que, según informaciones del Gobierno, el 28 % de los adultos mayores no tienen pensión, pero el 68 % de esta población sí tiene vivienda propia.Hernán Salazar Hurtado

Las elecciones en EE. UU.

Señor director:



El mundo ha estado con los ojos y los oídos puestos en los resultados de las elecciones en Estado Unidos. Ojalá gane Joe Biden, a ver si las tensiones mundiales e internas en ese país se apaciguan un poco, pues ya sabemos que Trump, por su forma de ser camorrera, eleva las tensiones. Aunque lo que uno ve es que allá la gente votó tranquila, inclusive se vieron bailando este martes en la noche. Eso sí, muchos sin tapabocas. Y es que menospreciar la gravedad de la pandemia seguramente le costó muchos votos a Trump.



Ojalá todo se resuelva sin largos líos en las cortes. Con Biden ganaría la mujer, que ha sido tan menospreciada en estos cuatro años de gobierno. Y a ver si en algo bajan las caducas expresiones de racismo. Además, a Colombia le convienen más Biden y Kamala Harris, porque desde el gobierno de Obama nos han apoyado en la paz, entre otros aspectos.Carmen Rosa Novoa

Bogotá

El trío de los hermanos Rigual

Señor director:



Esta popularísima agrupación cubana estuvo integrada por Pedro ‘Pituko’, Carlos y Miguel Rigual. Hoy evocamos a Carlos, nacido en Guantánamo como sus hermanos, un 4 de noviembre de 1920, hace un siglo.



El trío obtuvo rotundos triunfos en Argentina, Estados Unidos, Canadá e Italia, donde intervinieron en el Festival de San Remo. En Bogotá actuaron en Emisoras Nuevo Mundo junto con otros artistas de fama internacional.



Las creaciones del Trío Rigual fueron acogidas por el público que los admiraba. De su inmenso repertorio se recuerdan Cuando calienta el sol, Corazón de melón y Llorando me dormí, grabados en el desaparecido y acreditado sello RCA Victor. Además, difundidos por otras voces internacionales, inclusive llevados al cine mexicano.



Carlos Rigual y su trío marcaron una excelente página en el mundo musical latinoamericano.José Portaccio Fontalvo

