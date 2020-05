Crítica a Rincón

Señor director:



Quiero manifestar mi rechazo como lector de EL TIEMPO por los irrespetuosos, superficiales e irresponsables comentarios de su columnista Ómar Rincón sobre las intervenciones diarias del presidente Iván Duque por todos los canales de televisión.

Aparte de la falta de respeto del señor Rincón hacia la figura del primer mandatario y de la levedad de su comentario (dado que reduce un tema tan serio como el de la pandemia al nivel de un chiste de salón), resulta penoso que un periodista supuestamente serio anteponga sus consideraciones políticas personales a su labor de orientador de la opinión pública frente a un tema tan importante como el servicio de televisión.

Juan B. Bustamante

‘Disponibles y viables’

Sobre su editorial del domingo 3 de mayo, se avizora la quiebra de los hospitales públicos y privados como consecuencia de los procesos adaptativos de infraestructura, la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos para el manejo de los pacientes con covid-19 y la ostensible reducción de las prestaciones habituales.



Resulta lamentable que aun en esta etapa de crisis extrema, los recursos no lleguen a los prestadores institucionales, so pena de someter a todos los pacientes a riesgos mayores de morbilidad y mortalidad evitables. ¿Hay razón humanitaria y ética que supere a la actual pandemia y justifique las burocráticas demoras?



No se entiende la retención de los recursos de la ley de punto final ni cómo no llegan los de PBS atrasados y recientes; hoy por hoy, el giro directo universal es inobjetable y no hay motivo alguno que aplace su ejecución plena. Tampoco tiene lógica suspender la consulta externa general ni especializada, cuando lo convenido es cambiar a modalidades como telemedicina, consulta domiciliaria y consulta priorizada para enfermedades crónicas de riesgo.



No solo los hospitales están en apremiante crisis, lo estamos los médicos y el personal de la salud; y desde tiempo ya remotos, sin solución.César A. Burgos A.

Expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas

El encanto de las peluquerías

En su editorial de hoy 2 de mayo ‘También las peluquerías’, ustedes hacen causa común con una inquietud general de la ciudadanía. Todos necesitamos que cuanto antes se reasuman estos servicios. Estamos privando del sustento a miles de personas que no solo nos auxilian, sino que forman parte del diario vivir. Quizás en algún futuro cercano pueda uno arreglarse el cabello, los pies o las manos, tinturarse o afeitarse en casa, por algún sistema de alta tecnología. Pero la ironía de todos esos desarrollos es que se pierde el encanto de la diligencia original. Un contacto personal en un centro de estos vale más que mil consejos y tutoriales en la web.



Estos profesionales ya han demostrado que son los primeros en respetar las normas sobre sanidad e higiene. Ahora basta con que establezcan mejores medidas, cita previa, uso de careta y barbijo o tapabocas, cambio de zapatos y lavado de manos al ingreso. Listo el pollo. José Joaquín Gori Cabrera - Bogotá







