Un concierto emocionante

Señor director:



El domingo pasado asistí con mi familia al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, dirigido con lucidez y sapiencia por el maestro Ramiro Osorio. Solo palabras de agradecimiento a todo el equipo directivo y administrativo del teatro; más de un año sin asistir a un concierto, y preciso nos toca homenajear a Astor Piazzolla, el revolucionario del tango, el artista que vistió con otra piel dicho género musical.

Excelente repertorio interpretado por el Quinteto Leopoldo Federico; la voz de María Elvira Escandón, sublime, y la pareja de baile, emotiva para la ocasión. Nos regalaron una noche para la memoria, en la que, incluso, los artistas no se querían bajar del escenario por la emoción mutua de hacer una presentación con público. Que vengan más aperturas y eventos culturales, necesarios para un país y sociedad que lo necesitan.Ricardo Ruiz Angulo

Habrá caos en movilidad

Señor director:



Con las nuevas medidas que el secretario de Movilidad de Bogotá da a conocer en su diario del 3 de marzo respecto al modelo para pico y placa con pagos para su exención, la movilidad será imposible porque qué autoridad hará control de cada carro con pago por semana, por mes, por semestres o por kilometraje, como lo expresa el señor Estupiñán en su entrevista. Este funcionario dice, también, que no puede pagar lo mismo un Renault 4 que un Mercedes-Benz porque su capacidad de pago es diferente y porque se quiere mejorar la calidad del aire. Una razón pobre, porque por impuestos paga más el de mejor marca, además de que este, seguramente, tiene mejor mantenimiento mecánico. ¿Estarán conscientes en la Administración Distrital del caos que se avecina?Amparo Ardila

Cambio de visión

Señor director:



Se han narrado muchas de las enseñanzas de la pandemia. Una de ellas es el cambio de estrategias en el manejo de la salud. Fundamental la medicina preventiva. Por diversos motivos, la gente prefirió optar por los remedios naturales y las hierbas medicinales. Esto es bueno, pues ellas fueron el origen de los medicamentos que ahora nos venden las multinacionales. Hemos aprendido también que es mejor dejar entrar el aire en las habitaciones que ir a tomarlo en una UCI. De otro lado, las parteras del Pacífico están reclamando un reconocimiento que ya lo obtuvieron de la ONU, y es verdad que manejan muy bien la llegada de los bebés al mundo sin recurrir a las cesáreas. Las cesáreas se cuadruplicaron con el negocio de la Ley 100/93.Fidel Vanegas Cantor

Planeación para las vacunas

Señor director:



La salida del túnel de la pandemia depende de la velocidad del proceso de vacunación. Así que crecen la desesperación y pesimismo de la gente al saber que hay vacunas en el país sin inyectar. La norma debería ser: vacuna que llegue no debe durar más de tres días para ser usada; es necesario contratar ingenieros especialistas en hacer que todo proceso sea lo más rápido y eficiente posible. Esta planeación detallada debe ser hecha antes de la llegada de cada lote de vacuna al país.Gustavo Hernández Boada

