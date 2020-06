Defensores de los libros

Señor director:



‘Cofres viejos’, columna de Juan Esteban Constaín (EL TIEMPO, 4-6-2020), es como una condecoración, patente de corso dirán algunos (as), a quienes hemos hecho de los libros un patrimonio celosamente protegido de aquellos (as) que los ven como desechos aptos para las esporádicas jornadas de limpieza en los hogares.

Por más que internet los reemplace, para algunos, el placer está en percibir en las yemas de los dedos el sentimiento de quien ha dejado jirones del alma en su obra. Los libros conservan el sitial privilegiado de ser los vehículos de cultura y pensamiento por excelencia. Y subrayarlos o hacer notas al margen pasa de ser un sacrilegio a tener la opción de discutir a miles de kilómetros y decenas de años de distancia, sin que nos tachen de mojigatos, superfluos o radicales.Ambrosio Talero Láscar

Bogotá

Cine colombiano en Cannes

Como un bálsamo, en medio de la pandemia, llega la gran noticia a Colombia para el largometraje colombiano 'El olvido que seremos', en la selección oficial en el Festival de Cine de Cannes, del autor Héctor Abad Faciolince. Narra el asesinato de su padre, el médico y líder social antioqueño Héctor Abad Gómez, por la extrema derecha colombiana y el narcotráfico. El país regresa a Cannes después de 1998. La película es dirigida por el oscarizado español Fernando Rodríguez Trueba, quien fue premiado por su cinta Belle Époque, como mejor película extranjera en 1993. Producida por Caracol Televisión y Dago García, sobresalen los actores colombianos Juan Pablo Orrego, Patricia Tamayo, y es protagonizada por el español dos veces ganador del Goya Javier Cámara. La narrativa de la novela es exquisita ante el doloroso episodio de la muerte. Aplausos.Helena Manrique Romero

Bogotá

Descuentos a los pensionados

Como si no bastara con la angustia por el encierro y el miedo a morir al tener mayores riesgos por causa del virus, los pensionados acabamos de ser asaltados en nuestra buena fe y economía con un exagerado descuento en la mesada de mayo hasta julio, según otro decreto dictado bajo la emergencia por este gobierno. Ese exagerado y parcializado descuento no consulta la capacidad de pago, y muchos estamos ahora incumpliendo obligaciones.



Además, tener un ingreso superior a 10 millones de pesos de manera alguna lo justifica, pues dicho ingreso guarda relación con méritos y capacidades, y en el caso de pensionados menos, pues es el ahorro que durante muchos años hemos realizado con mucho esfuerzo para cubrir esta vejez.Javier Mejía Delgado

El ‘paro’ no está para cucharas

Qué pretenden quienes en plena pandemia proponen marchas y paros en Colombia. Como dice el refrán popular: ‘El palo no está para cucharas’. Es tiempo de que todos los colombianos nos unamos en una sola dirección: superar los contagios y salvar la economía. ¡Todo lo demás sobra! Mario Patino Morris







