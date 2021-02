Defensa de los héroes de la patria

Señor director:



La falta de representación de la reserva activa de la Fuerza Pública y de los integrantes activos de las FF. MM. y de la Policía en el Senado hace que nos irrespeten y se legisle para debilitarnos.

Es por eso que existe un clamor, de quienes en su momento vestimos el uniforme, sobre tener varias curules en el Senado para defender la misión otorgada por la Constitución nacional.



Hoy se nos presenta la oportunidad de apoyar al señor general Luis Herlindo Mendieta Ovalle, quien con su experiencia y vivencia como actor de la guerra absurda de los insurgentes y los colombianos, y desde el momento de su liberación, ha luchado para que a las víctimas se les reconozcan los mismos derechos otorgados a los ‘exguerrilleros’ en el proceso de paz.



Es el momento de dejar los celos profesionales, y ojalá al general Mendieta se sumaran más integrantes de las diferentes fuerzas de la reserva activa, para que pueda participar en las elecciones legislativas del 2022 y así que tengamos una representación sólida, voz, voto y defensa de los intereses de los héroes de la patria en el recinto sagrado del Senado.Álvaro Sandoval Gómez

Bogotá

Para atacar el vandalismo

Señor director:



El vandalismo es un mal muy viejo. No es cultura ciudadana, es delincuencia. Antiguamente se robaban los teléfonos públicos. Y siempre se han robado las tapas de las alcantarillas y las del acueducto, las líneas de cobre, las señales de tránsito, etc. Ahora se roban las canecas de las basuras, a pesar de que no se ve fácil quitarlas y seguramente tienen que martillar.



Esos robos son contra todos los bogotanos, pero nadie ve ni denuncia. Todo ocurre porque hay compradores. Es allí donde debe atacar la Policía.



Se deben crear recompensas a quienes denuncien estos negocios, que deben ser verdaderos depósitos, para sellarlos y castigar con cárcel a los reducidores, pues son parte vital del delito. Así podría parar el vandalismo.Dagoberto Castaño Paredes

Un mundo de un solo uso

Señor director:



En algún momento desde que se inició la pandemia, o incluso desde mucho más antes, nos hemos puesto a pensar: ¿a dónde irán a parar los tapabocas y residuos que utilizamos? ¿Qué tan alto ha sido el consumo de recursos naturales (agua, papel, luz, etc.) en los últimos años? No, ¿cierto?



El mundo está tomando un gran cambio, uno que no se ve de inmediato. Y es importante hablar de cambio climático, deforestación, contaminación y extinción, entre otros asuntos.



El mundo no se recicla, los mares y ríos no renacen de la nada después de secos, los animales y la vegetación no resucitan mágicamente, después de extintos, y aunque este planeta no es el único que hay en este universo, es el que nos ha dado todo. Basta con mirar a tu alrededor...



Pero aun así pensamos en irnos a Marte, explorarlo y hacerlo nuestra nueva casa, ya que la Tierra es de un solo uso.Maicol Ávila

