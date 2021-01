Señor director:



Así como Medellín es conocida como la Ciudad de las Flores, en Cundinamarca está Fusagasugá, la Ciudad Jardín de Colombia. La capital de la provincia del Sumapaz tiene a su favor la cercanía a Bogotá, su población estimada es de cerca de 150. 000 personas, quienes disfrutan de un clima muy agradable. Además, cuenta con una plaza de mercado con magnífico surtido y amplia variedad de flores.

Sin embargo, tiene urgentes necesidades. En primer lugar, la administración del alcalde Jhon Jairo Hortúa Villalba debe gestionar un mayor control de su crecimiento en materia de bienes inmuebles, también hacen falta acciones drásticas en contra de la delincuencia ante el crecimiento de los índices de inseguridad. Y falta arreglar muchas aceras que se encuentran en pésimo estado. De manera primordial se debería arreglar la vía principal, llamada avenida de Las Palmas. En todas las áreas de la ciudad, además, hacen falta canecas para que los ciudadanos depositen la basura. En diferentes ambientes es notoria la falta de civismo, ya que bastantes personas, con motivo de la pandemia, no usan tapabocas y muchos de los que sacan a sus perros a parques para que hagan sus necesidades no recogen los excrementos. Esto provoca desaseo y contaminación.Jorge Giraldo Acevedo

Hora de enderezar las cargas

Señor director:

​

Esta será una de las tantas manifestaciones de descontento por la desfachatez de nuestros dirigentes políticos. No se entiende ni se acepta cómo los senadores y representantes se suben el sueldo 5,12 %, mientras que a la clase obrera le suben el 3,5 %, llegando al atrevimiento de aducir que la inflación fue de 1,5 %. Los políticos deben estudiar la historia, y ojalá no les pase lo que les pasó a Luis XVI y María Antonieta en Francia, donde, por el despilfarro, los lujos, las fiestas, el aumento de impuestos, entre tantos abusos de poder, el pueblo se cansó. Fue la revolución que tumbó el reinado. El poder que en los votos se les otorga a los congresistas debe ser empleado a favor de quien los eligió y no de su propio bien. Lo grave de todo ese abuso de poder es el aprovechamiento de los populistas. Es hora de enderezar las cargas.Álvaro Sandoval Gómez

Sobre huecos y ciclovías

Señor director:



El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani decía que las principales funciones de un alcalde son recoger las basuras y tapar los huecos. Hay que reconocer que Bogotá ha hecho una buena labor en la recolección de las basuras, pero no en tapar las troneras en las vías de la ciudad. No es sino viajar por la carrera 7.ª o por la autopista Norte para constatarlo. En principio es un trabajo sencillo: solo se necesitan una cuadrilla de tres o cuatro trabajadores, una cilindradora pequeña y un poco de mezcla asfáltica, algo que se podría hacer en varios frentes simultáneamente, en horarios nocturnos y a un costo razonable. La ciudadanía se lo agradecería a la alcaldesa.



Hablando de la 7.ª, pusieron una ciclovía en dirección sur a partir de la calle 100. Como existe un carril exclusivo para los buses, en esta avenida solo quedó un carril para los carros y motos que van hacia el centro. Y eso que se trata de una de las arterias principales de la ciudad.Fernando Valencia Vásquez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co