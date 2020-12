Crimen contra los niños

Señor Director:



Es inaudito que la corrupción haya llegado a robar la comida de los niños y personas vulnerables. Este es un problema de vieja data, que se repite una y otra vez. Continuamente vemos en las noticias que la Contraloría descubrió fraudes en la contratación de alimentos, ya sea porque figura un sinnúmero de beneficiados a cargo de una sola persona o figuran personas fallecidas.

De nuevo, en la última noticia en la cual dicen que encontraron 15.000 personas fallecidas. Tanta desfachatez de los contratistas que una y otra vez contratan con el Estado, y no se imponen sanciones ejemplares tanto a funcionarios como a contratistas. Son criminales, porque les están quitando la comida a niños y personas muy necesitadas, quienes constantemente vemos que mueren por desnutrición. Es hora de actuar, y creo que el Presidente se debe poner al frente de esta situación.Julio César Patiño Díaz

La naturaleza no es culpable

Señor Director:



Sería imposible responsabilizar a la naturaleza por los desastres naturales que nos depara frecuentemente. Es posible, no obstante, responsabilizar a quienes deforestan y a quienes queman páramos para cultivar. Quienes se lucran con estas prácticas deben responder con sus bienes. Adicionalmente, no se debería permitir cambiar el uso de los suelos, víctimas de estas malas prácticas. Se debe reforestar con vegetación nativa, cuidar las fuentes hídricas, desincentivar los cultivos de palma y la ganadería extensiva. Reubicar a las familias que sobreviven a las crecientes de los cauces que pasan al lado de sus viviendas... Todo esto último, a costa de los que se lucran de los ilícitos ambientales.José Mauricio Duque Rueda

Ahí están pintados

Señor Director:



Nuevamente hundieron la reforma política y, con ella, la justa propuesta de congelar por 4 años el salario de los congresistas y altos funcionarios que ganan más de 15 salarios mínimos, dada la trágica crisis económica y social que afronta el país por la pandemia de covid­19. Ahí están pintados la mayoría de nuestros honorables padres de la patria. Pero la culpa es también de los que los elegimos y reelegimos. El país clama, de la dirigencia de los partidos políticos, la selección de los candidatos más meritorios, y del pueblo, la mayor responsabilidad y asertividad en la elección de los más meritorios, honestos y competentes, a través del voto consciente y libre.Luis Iván Perdomo Cerquera

