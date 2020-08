Lecciones de la pandemia

Señor director:



Acerca de su editorial ‘Diez mil muertos’ (4-8-2020), tienen razón en que el covid-19 nos desnudó como país y como sociedad. La pandemia ha desnudado al mundo, a los más poderosos; ha mostrado el temple de los líderes y su preparación, ha enseñado quién tienen humanidad y quién piensa más en lo material o en sus intereses políticos.



Aquí, hasta ahora, hemos salido más o menos bien, con fallas y aciertos, claro. Uno de los aspectos que nos han mostrado es la inequidad. Este mal mostró que la clase media crecía un poco forzada, no era tan real, y que la pobreza era quizás más grande de lo pensado; que hay mucha miseria. Además, enseñó hacinamiento social en algunos sectores. De todo esto deben tomar nota los gobiernos locales y nacional.José Francisco Piñeres

Solo un tapabocas

Creí que me pediría dinero y me alisté para negarme con el nerviosismo usual de una mujer frente a un indigente. Joven y con una voz suave, con gentileza me pidió un tapabocas. Ni moneda, ni pan, ni dinero alguno, solo un tapabocas. Relajada, le enseñé algunos recién hechos en casa. Prefirió el azul, por Millonarios. Se despidió y se marchó conforme. Le aconsejé lavarlo con regularidad.



En la calle, miles carecen no solo de tapabocas, sino de calzado, ropa, alimento y de una cama limpia. ¿Dónde están los Ángeles Azules? ¿Dónde está la acción social del Distrito ahora que puede ser más visible con las calles vacías, siendo estas personas también víctimas o transmisores del virus y cuya condición empaña la vista de tristeza y desilusión? La Alcaldía Mayor tiene ahora una oportunidad grande de sacar a muchos de estos ciudadanos de las calles. Aún es tiempo.Dalia Valero

Esperanza de metro

Llegaron unos ingenieros chinos a Colombia con el fin de dar inicio al contrato de construcción del metro para Bogotá. Pueda ser que reciban toda la colaboración posible a ver si después de 100 años vemos, los bogotanos y no bogotanos, el tan anhelado metro de la capital.



Por ahora, el récord de una obra civil vial sin terminar en Colombia, desde que se dio el primer picotazo a la tierra, lo tiene la ‘abuela’ autopista Barrancabermeja-Bucaramanga, con más de 70 años aún en construcción. En ese tiempo de espera, Antioquia y Valle ganan la competencia de tener el mayor número de túneles, obras 4G y puentes viales terminadas y en servicio actualmente.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Inequidad salarial

Uno no entiende la desigualdad en los incrementos salariales o de pensiones en el país. Mientras el Gobierno autoriza a congresistas incrementos salariales de casi 6 %, a los empleados del sector privado se les incrementa el IPC, a los pensionados de Colpensiones se les incrementa el IPC (excepto los salarios mínimos). A los pensionados de los fondos de pensiones a veces se les incrementa, a otros no, y en otras oportunidades se les baja la pensión. Vale la pena hacer una revisión para hacer más equitativos los incrementos salariales, puesto que todos somos colombianos con igualdad de derechos. Julio César Patiño Díaz





