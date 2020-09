Recuperar la microempresa

Señor director:



Hay miles de microempresas y pymes que quienes proveen el 90 por ciento del empleo en Colombia están pensando en cerrar, o en disminuir su número de empleados. Debemos barajar para iniciar su puesta en marcha, creando un gran consenso con el Estado para que provea los mercados en los cuales las exportaciones deben jugar un papel fundamental, facilitar su crecimiento mediante incentivos a la competitividad y capacitar a muchas de ellas en planeación, gestión y buenas prácticas gerenciales. La academia, entidades como el Sena, ProColombia y ministerios de Industria, Comercio y Educación pueden hacerlo.

Tenemos la materia prima, nuestra gente, guerreros, inteligentes y capaces de superar las adversidades. Hagámoslo. En unos pocos años, las microempresas serán pymes y las pymes, grandes empresas.Gabriel Remolina Ordóñez

Hay que unificar criterios

Las disposiciones relacionadas con el manejo de la pandemia han resultado un galimatías, pues las emanadas de la Presidencia en muchas ocasiones son controvertidas por los gobernantes seccionales o alcaldes según su entender. Es indispensable unificar criterios, conceptos y medidas de control y, por supuesto, ceñirse al mandato de la autoridad suprema, que debe asumir de manera coherente y perentoria todo el manejo del tema. Se necesita ser genio para descifrar, asimilar y cumplir todas las reglamentaciones emanadas de cada ente nacional, departamental y municipal, porque son dispersas y hasta contradictorias. No se puede seguir manejando desordenadamente un asunto tan serio como el que nos afecta.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Futbolistas como mercancías

La situación que tiene hoy a Messi atrapado entre el deseo de irse del Barcelona y las dificultades que enfrenta por el exagerado costo de su partida hacen pensar que el fútbol, así como está concebido, es una de dos: o una trata de personas o un modelo sofisticado de esclavitud. Ni los clubes ni mucho menos los llamados representantes de los jugadores deberían poseer entre sus activos la libertad de quienes contratan o representan. El caso Messi da para que se le exijan a la Fifa, y en especial a los clubes, cambios profundos en el sistema de contratación y representación, de tal manera que los jugadores de fútbol no sigan siendo tratados como mercancías a las que se les etiqueta un precio.Wadid Arana

Que cambie de oficio

En el año 2016 la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario en Colombia, bajo la sentencia SU-214/16. El juez décimo civil de Cartagena se negó a casar a dos mujeres por aducir que este acto iba en contra de su moral cristiana. Que cambie de oficio. ¿Qué pasa con la moral judía, la musulmana, la budista y hasta la moral del ateo? Este juez amerita una sanción por desacato a la ley. Estoy segura de que Cristo las hubiese casado sin problema porque jamás discriminó ni señaló a ningún ciudadano, incluyendo sus detractores, que no fueron pocos.Helena Manrique Romero

