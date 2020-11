Todos contra el crimen

Señor director:



Me refiero a su editorial (2-11-2020) sobre dos asesinatos. Uno, el de Juana Perea en Chocó. El otro, en TransMilenio, en la persona de Oswaldo Muñoz, un hombre trabajador, luchador, a quien no lo dejaron casi estrenar su celular que acaba de sacar a crédito.

En el fondo son muchos asesinatos, los de los líderes sociales, los de los reinsertados de las Farc, los de los ciudadanos inermes por robarles un celular o una bicicleta. Es la inseguridad en regiones y ciudades. Es, así mismo, la falta de presencia plena del Estado.



En el caso de los líderes sociales, ellos luchan casi solos, en defensa de los menos favorecidos, de los derechos de todos y de los bienes de todos los colombianos como son los recursos naturales, por ejemplo.



Duelen mucho estas tragedias; duele ver cómo unas familias, como la de Oswaldo, se enfrentan a un dolor ante la muerte absurda por un celular, una vida que al parecer pudo salvarse. Ojalá haya justicia. Y se aclaren los móviles de la muerte de líderes como Juana Perea, mujer luchadora, humanitaria, que pensaba ayudar a la gente de Nuquí. La Fiscalía tiene mucho trabajo. Y lo urgente, que el Estado cuide a los demás.



Contra el crimen debemos luchar todos, tenemos que ser solidarios. Hoy los medios de comunicación lo permiten.Ángel María Aguilar

Bogotá

Una vía fundamental

Señor director:



Me refiero a la columna del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en este diario. Coincido con él, en el sentido de “los 34 grandes proyectos dentro del programada rebautizado 5G”, y que ninguno de los proyectos “verá la luz en este gobierno”. Siendo así, es muy lamentable que el gobierno del presidente Duque y su ministra de Transporte, Ángela María Orozco, hayan desconocido todo el trabajo, la cantidad de dinero y tiempo que significan los estudios técnico, jurídico y financiero de proyectos de tanta importancia nacional, entre otros la ampliación de la vía Zipaquirá-Barbosa.



Esta vía es vital para el desarrollo económico de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes. Estaban a un solo paso para empezar a ejecutarlas. Imposible de creer que grandes proyectos los quemen en la puerta del horno. Señores del alto Gobierno, aún es hora de reflexionar y poder corregir el rumbo en bienestar del país. Desde ahora les agradecemos.Álvaro Villamarín González

Maletines y camiones

Señor director:



El exalcalde Petro dañó la autopista Norte por ganarles espacio a las estaciones del TransMilenio de Mazurén y Toberín. Desde entonces, para frenar la alta accidentalidad en ese tramo instalaron separadores de plástico color naranja que aún siguen allí, deteriorados, adornados con maleza y generando trancones. ¿Quién solucionará ese adefesio? En el Foro del Lector del domingo pasado, el ciudadano Héctor Bruno Fernández en su nota ‘Camiones que se pudren’ hace referencia a otra mala herencia de la administración Petro: la costosa compra de compactadores de basura de segunda mano que hoy siguen en Briceño, deteriorándose a la intemperie.



¿Dónde están las autoridades y los organismos de control encargados de defender los intereses capitalinos?Luis Iván Perdomo Cerquera

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co