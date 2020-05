Que el cóndor vuelva a despegar

Señor Director:



Por estos días ha circulado la noticia de la grave situación financiera que atraviesa Avianca. Se ha escuchado a su presidente dar argumentos muy valederos para que la compañía logre subsistir en medio de esta pandemia, como también se han escuchado voces insospechadamente hostiles con tono revanchista que, seguramente por no buenas experiencias con la compañía, opinan que la empresa no merece subsistir.

Avianca es una compañía de más de un siglo de existencia que ha estado profundamente ligada al desarrollo del país. Genera miles de empleos directos e indirectos, que son el sustento y futuro de cientos de familias aquí y en el exterior. Hacer fuerza para que se la deje hundir está muy lejos del sentimiento de solidaridad social que debe imperar en estos momentos.



Que la empresa debe someterse a cambios profundos, sea esta la oportunidad para hacerlo. Que ojalá regrese a su casa, que es Colombia, de donde nunca debió salir, totalmente de acuerdo. Pero no olvidemos la historia para no caer en errores.



Esperamos que el cóndor andino, su símbolo por excelencia desde la época de Scadta, vuelva a desplegar sus alas por el mundo entero.Mario García Arango

‘Todos debemos aportar’

Señor Director:



Germán Vargas Lleras recomienda, en su columna ‘Llegó la quincena’ (3-5-2020) recortar salarios, revisar contratos, suspender convenciones colectivas, primas, cesantías y subsidios como parte de la solución de la crisis por el covid-19. Omite medidas aún más “impopulares, delicadas y necesarias”, como prescindir de gran parte de la burocracia estatal no involucrada con el problema, y de la carga económica del Congreso, que bien pudieran trabajar ‘ad honorem’ por su marginal aporte a la crisis. Muy importante, suspender las megapensiones y la financiación de la política. “Todos debemos aportar”. Lo que hay que hacer es rescatar a las familias en primer lugar, subsidiar a formales e independientes, a las empresas y la salud urgentemente mediante endeudamiento e inyección de liquidez, en vez de distribuir equitativamente la pobreza.Carlos H. Quintero B.

Nuestro sistema de salud

Señor Director:



Lamentablemente, con la pandemia mundial del covid-19 vemos con preocupación la continua crisis que atraviesa la salud en Colombia. Aun con la fortuna de tener un excelente cuerpo médico que por su calidad profesional es muy reconocido en el exterior. Ha sido imposible que el sistema de salud mejore; seguimos viendo protestas en los hospitales por el no pago de sus malos salarios, falta de implementos hospitalarios, donde arriesgan sus vidas por salvar las nuestras, y falta de personal médico, generales y especialistas; EPS quebradas por la corrupción, que no se detiene, deudas del Gobierno con el sector salud que no se pagan oportunamente y muchos problemas más. Aun así, seguimos con la esperanza de que algún día contemos con un sistema de salud de verdad eficiente. Y, por qué no, de los mejores en Latinoamérica, y que así como vamos, no tengamos que hacer una teletón nacional para salvarla.Jorge E. Prieto C.

