Una tragedia de todos

Me refiero a su editorial ‘La tragedia de Plinio’ (3-3-2021). Duele y causa repudio el caso del niño embera, de solo 12 años, que pisó una mina antipersonal en un resguardo en el Urabá antioqueño. Es una tragedia familiar, pero tiene que ser de todos, nos debe doler a todos. No puede ser que a estas alturas se sigan sembrando estas trampas mortales en nuestra tierra.

Todo por las peleas entre grupos armados ilegales que defienden negocios ilícitos, en especial el narcotráfico. ¿Qué sentirán al ver esta desgracia de un menor quienes se dedican a tan miserable tarea de poner esas trampas? Por favor, la mayor preocupación del Gobierno y de todas las instituciones debe ser atacar a estos grupos, que crecen con el producto de los negocios ilícitos. Muchos territorios necesitan más presencia del Estado. Más institucionalidad y más seguridad.José Francisco Piñeres

En estos días se enaltece y aprecia el desarrollo de la bicicleta como medio de transporte para miles de ciudadanos a nivel nacional, sus grandes cualidades, y las ventajas para muchos colombianos.



Sin embargo, no se ven aspectos fundamentales en este asunto. ¿Dónde está el tema de la educación de los ciclistas? ¿Dónde se habla de la reglamentación, normas, cumplimiento de la señalización y multas? Vemos a diario a muchos usuarios de este medio de transporte rodando por las calles y andenes sin control alguno. Ellos tienen ciclorrutas, pero muchos no las utilizan. Para ellos no existen semáforos, cruces ni orientación de las vías. He visto ciclistas cruzar una vía principal hasta de 4 calzadas (calle 100 con 19) en sentido contrario, con el semáforo en rojo. No tienen registro ni identificación alguna. Si un vehículo tiene el infortunio de atropellar a un ciclista, lleva todas las de perder. Este jamás le responderá por el daño al carro; si atropella a un peatón, se reincorpora en su bici y sigue su camino, como si nada. La autoridad de transporte debería reglamentar el uso de bicicletas para poder sancionar a los indisciplinados que no cumplan las normas. Esto disminuiría los robos, accidentes, lesiones y muertes.Eduardo Acosta Peñaloza

Los artistas colombianos regresan paulatinamente a los escenarios presenciales, casi un año después, obviamente con las medidas de higiene y protocolo que aún persisten por la pandemia de covid-19.



La cultura como bálsamo para la salud mental es imprescindible. La mayoría del público quiere ver teatro en la sala, oír conciertos, recorrer las bibliotecas, dar recitales poéticos, volver al arte callejero deleitando ciudades, hacer cine, visitar los museos, hacer deporte en los parques, lo que también es parte de la cultura, etc.

Los gremios más afectados han sido los de la gastronomía, los bares, las discotecas y, por supuesto, el artístico porque fueron de los primeros en cerrar. Disfrutemos de la culturaterapia con responsabilidad, sin desestimar el mortal virus que existe y persiste.Helena Manrique Romero

