Odio tu manera de ser, te odio porque eres homosexual, lesbiana, bisexual, pansexual o queer, yo odio a los negros, odio tu afro, te odio porque eres de un estrato bajo, odio porque así soy yo y así me enseñaron. ¿Qué les produjo estas frases? Quizá se hayan escandalizado o sus sentimientos se hayan sobreexaltado ante estas explosivas y controversiales expresiones. Pero estos reflejos tangibles no están tan lejos de ser una verdad en nuestras sociedades.

¿Quién eres tú o quién soy yo para maltratar, violentar o destruir a la persona valiosa que está cerca, que tiene los mismos derechos de vivir, amar, evolucionar, expresar y cumplir sus sueños? No pretendamos ser dioses, jueces ni determinadores de vidas ajenas.



El odio es una pandemia social que se cuela y permea la atmósfera política, cultural, social y económica. Nuestras generaciones requieren cimientos latentes de respeto, inclusión, libertad y transformación. No podemos exigir cuando no hemos sembrado y construido familia, sociedad, país y nación.Juan Pablo Méndez Rodríguez

Mostrar la destrucción

Ahora les corresponde a los medios de comunicación mostrar los destrozos que causaron los vándalos, agazapados tras paros o protestas. Da tristeza ver cómo dejaron las estaciones de TransMilenio en toda la ciudad. Las dejaron inservibles. No se justifican, por ningún motivo, tanta maldad ni la saña con la que atentaron contra la infraestructura de la ciudad, que es propiedad de todos los bogotanos. ¿Qué pretenden? ¿Eso es defender los intereses del pueblo?Fabio Forero

Las familias del corrupto

La nueva Colombia requerirá de una nueva visión estratégica en la cual diseñemos el país que queremos. Necesitamos recursos económicos muy importantes para hacer posibles las reformas requeridas. Es un hecho que la corrupción se roba parte de esos recursos. Sugiero que se estudie la posibilidad de involucrar a las familias de los corruptos como cómplices del delito, pues ellas saben exactamente que resultan con dineros que no se pueden haber ganado en un super-

Baloto sin comprarlo. ¿Se imaginan cuánto dinero recuperaríamos? ¿Se podrá?Gabriel Remolina Ordóñez

El bloqueo al transporte

Mi EPS me cambió el especialista de la Fundación Santafé de Bogotá a la Fundación Cardio Infantil, en la calle 163 con 28. Me he negado a aceptar tal remisión por razones de seguridad personal debido al riesgo que hoy representa en Bogotá hacer largos recorridos en TransMilenio o SITP, debido al sagrado derecho a la protesta pública, que implica violencia, bloqueos, intimidación y caos para los usuarios del transporte público. También por el riesgo de covid-19 por la muchedumbre. El bloqueo al transporte público se tornó en instrumento de presión política en Colombia y no cesará. Los agentes económicos tendrán que incorporar esta perenne variable a los planes de expansión y las tasas internas de retorno de la inversión.Maio Monroy

