Prevención de accidentes

En relación con el pavoroso accidente sufrido por una conciudadana en la ciclorruta, donde perdió el ojo derecho, quisiera comentar que las aceras, además de sufrir la permanente invasión de vendedores ambulantes, también reciben muchas afectaciones por las diferentes infraestructuras que allí se ‘atornillan’. Esta señal de tránsito vandalizada ha debido ser retirada a tiempo, evitando así el accidente.

En ciudades como Hong Kong la infraestructura se racionaliza, y es mucho más estratégica su implementación. Allí, los postes son multipropósito. Aquí, cada quien pretende ser autónomo y exclusivo. Además, las ciclorrutas solo se deben señalizar horizontalmente por razones obvias, y no verticalmente, como lo están haciendo.Andrés Trujillo Mosquera

Las devoluciones de la Dian

La Dian nos está engañando. Ya lo dijo Germán Vargas Lleras en su columna el 24 de mayo, y lo han dicho varios lectores más en el ‘Foro del lector’. He radicado tres veces la solicitud de devolución de saldos a favor que he acumulado a lo largo de más de 18 años, y las tres veces me las han inadmitido. Cada vez piden más documentos, llevo dos meses en esto.



Cuando se presenta una declaración, la Dian la revisa y la acepta si está bien o la devuelve si tiene alguna inconsistencia. En sus archivos quedan guardadas todas nuestras declaraciones de renta, ¿entonces para qué nos piden documentos que ellos ya tienen? Por favor, ayúdenos, porque están jugando con la gente y su dinero en estos momentos de penuria.Jorge E. Escobar M.

No más racismo

Lo que está pasando en Estado Unidos a raíz de la muerte de George Floyd por asfixia, víctima de la presión que ejerció un policía, es la muestra de la intolerancia a este tipo de atropellos racistas. Estas manifestaciones son la expresión de que la sociedad en el mundo está cansada de estos actos que, no nos engañemos, en forma velada no terminan en diferentes escenarios, no solo en Estados Unidos.



Algunas veces, al buscar un empleo un afrodescendiente tiene menos opciones. No se dice, no se acepta, pero se capta. La expresión ‘negro’ se usa peyorativamente; se hacen chistes que estigmatizan. Eso se debe acabar. No más racismo, todos somos iguales. Y esto se debe enseñar desde la escuela. Maravilla que la conciencia colectiva esté en la calle.Dagoberto Castaño Paredes

Conocer el caballo

En este encierro, nos preguntamos: ¿qué hago? Una opción importante es leer. Me considero afortunada por tener una lujosa edición del libro titulado La presencia del caballo en la historia, escrito por Gilberto Ávila Bottia, de Chita, Boyacá.



El talentoso autor nos invita a un fascinante recorrido por la vida del protagonista, el caballo. Así conocemos su origen, sobre su extensión por el mundo, de su nobleza, de su fuerza, de su poder, de su servicio en muchas actividades, de su elegancia; de su porte majestuoso, que ha llevado al hombre a convertirlo en todo un ejemplar que asombra al que lo contempla. ¿Qué nos queda, luego de disfrutar de este maravilloso libro? Agradecer al Creador por este regalo. Y a dar gracias, también, a su autor.Fanny Pradilla de Reyes







