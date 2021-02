Unas raíces profundas

Señor director:



Es lamentable que, dado el nombramiento del mindefensa, se incremente la muerte de líderes sociales. Pareciera un macabro desafío. Es de esperar que Diego Molano pueda aportar su experiencia en cargos de carácter social... Lo de atacar el microtráfico es importante, pero esto tiene raíces profundas. Es muy probable que algunos expendedores hubiesen sido desplazados del campo, donde cultivaban para la seguridad alimentaria.

Pero la agricultura comercial está sufriendo por la competencia de los TLC; antes era diversa, pero ahora la mayoría de los cultivos son de maíz. El hectareaje en coca es similar al que se cultivaba en maíz criollo. Esto para sustentar que la erradicación de coca se debe hacer con cultivos para la soberanía alimentaria (ONU) y no con glifosato ni con contratos leoninos en los que la erradicación de una hectárea vale 6 veces más de lo normal. La economía campesina se debe apoyar porque sigue siendo el sustento para la soberanía alimentaria. En la comercial se deben fomentar los cultivos de soya, maní, cannabis y otros.Fidel Vanegas Cantor

El tunelcito de La Línea

Da tristeza ver que el famoso túnel de La Línea, que duraron tantos años en construir, no soluciona el problema de cruzar la cordillera, ya que se construyó sin tener en cuenta la opinión de verdaderos expertos, los cuales desde muchos años atrás informaron que el túnel debía construirse bien abajo en la base de la cordillera y debía ser de doble sentido.



A raíz de esto tendremos que seguir soportando cierres de la vía cada vez que llueve y hay derrumbes, lo cual está demostrando que la utilidad del tunelcito que hicieron es muy poca, pero sí cobraron una millonada por una obra que posiblemente se convertirá en un elefante blanco, como muchas obras en el país.Jairo Guillermo Moreno Mora

Sigamos en alerta

Es un poco esperanzadora la decisión de bajar la categoría de la alerta hospitalaria a naranja. Eso quiere decir que ha bajado un poco la ocupación en las UCI, también los contagios diarios. Pero no significa que el virus se haya ido. No, está ahí afuera, en las calles, en las congestiones, esperando un descuido mínimo. Si queremos reactivarnos en todo sentido, tenemos que cuidarnos todos. Seguir con el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. No podemos desesperarnos ni relajarnos. Como nos pide la alcaldesa, no hagamos reuniones. Todos los alcaldes tienen que exigir esas medidas. Y, en ese sentido, me parece bueno que se mantenga el pico y cédula. A pocas diligencias hay que ir en pareja. Sigamos como si la alerta no hubiese cambiado de color, que, al parecer, ya pronto comienza la vacuna. No respetar las medidas, es no respetar la vida de los demás, inclusive la de nuestros seres queridos.Pedro Samuel Hernández

Prioridades para la vacuna

Considero que hay dos grupos que deberían tener prelación para la vacuna: los que trabajan en el sector salud y los que trabajan en educación.Elsa Colmenares

