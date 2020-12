Adiós al padre Alfonso Llano

Señor director:



Ascendió al plano mayor el sacerdote jesuita Alfonso Llano Escobar a los 95 años, en Bogotá. Nació en Medellín. Era frentero, polémico y sin filtros, decía lo que pensaba.

Se recuerda por posturas católicas como cuando afirmó que el maestro Jesús fue como todos los mortales, con hermanos, y que su padre, José, no fue putativo sino biológico. También suscitó alboroto por hablar de la virginidad corporal de María, la cual nunca existió. Fue columnista del diario EL TIEMPO por muchos años. Los lectores esperaban siempre su columna con avidez porque fue un cura intelectual, inteligente y brillante. Era amante del cine, la literatura, la filosofía y la música. Adiós al teólogo, escritor y docente que marcó un hito no solo entre los católicos, sino en muchos fieles de otras iglesias, quienes lo siguieron y admiraron porque fue un sacerdote comprometido con su doctrina, pero que escribió y opinó como le vino en gana.Helena Manrique Romero

Desinfección en TM

Me refiero a la desinfección de las estaciones de TransMilenio. Muy loable que lo hagan, el pero es el horario y la no información oportuna. Por ejemplo, para quienes íbamos por la Autonorte hacia el sur, llegando a la estación de El Virrey, a las 12:15 p. m., en la pantalla del bus salió un aviso que decía que no había parada en la estación calle 85, sitio donde me necesitaba bajar, por estar haciéndole desinfección. Me tocó bajarme en la de El Virrey y efectuar el recorrido faltante a pie. A mi regreso, una hora después, me dirigí a la siguiente estación: Héroes. Al llegar allí me dicen que está en desinfección y que camine hacia la 85, pues ya estaba desinfectada. ¿Por qué no efectúan esta labor en horas que no está prestando servicio al público?Carlos A. Monroy

La responsabilidad de escoger técnico

Ya se fue el entrenador de la Selección, el señor Queiroz. Viene ahora esa novela de quién lo va a reemplazar, y muchos quieren imponer el técnico de sus afectos. Esto es un asunto de gran interés, pues tiene que ver con un poco de alegría para todo el país cuando más se necesita, y con el mismo orgullo nacional. Deben escoger, creo yo, un técnico extranjero de trayectoria, Pékerman u otro. Miren el caso de Ecuador. En todo caso, un estratega respetable, con vuelo propio, que no se deje imponer jugadores. Tenemos que ir al Mundial, necesitamos revitalizar el estado anímico, pues, aunque no se crea, esto ayuda en todos los niveles, inclusive en el económico.Dagoberto Castaño Paredes

A los médicos: ¡gracias!

El 3 de diciembre se celebró el Día Panamericano del Médico, y es un momento más para agradecer a todos los médicos por su invaluable labor. Ojalá todos cuenten con excelentes y justas condiciones laborales, con los implementos necesarios para realizar su trabajo, y con la garantía de las medidas de bioseguridad en este momento de pandemia. Ojalá entendamos que la salud física es igual de importante a la mental y a la emocional, y cuidemos las tres. Gracias a los médicos por su compromiso, conocimiento, habilidades, dedicación y aporte al desarrollo de la sociedad.Claudia Patricia Vargas

