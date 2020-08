Todos, a ayudar a Colombia

Señor director:



Siempre ha sido importante y necesario apoyar al país, pero ahora cobra mayor relevancia.

Luego de una época de bajas ventas, aumento del desempleo, disminución del consumo de ciertos de productos y cambios en los hábitos de los habitantes del país, y del mundo, debemos ser cada vez más conscientes de consumir productos colombianos, viajar como turistas al interior de Colombia, apoyar a los campesinos y artesanos de diferentes regiones y entre todos apoyarnos.



Diversos sectores económicos se han visto afectados, y son muchas las personas y familias que han visto sus ingresos altamente reducidos. Aunque en el mercado hay muchas marcas de otros países, como se dice coloquialmente, buenas, bonitas y baratas, y en ocasiones las preferimos por diferentes razones, este es el momento de pensar primero en nuestro país. ¡Vístete de Colombia! ¡Aliméntate de Colombia! ¡Viaja por Colombia!Claudia Patricia Vargas Castañeda

Controlar la piratería

Señor director:



La situación del país es difícil. Los medios de transporte son necesarios para reactivar la economía, y yo aplaudo que todos, aéreos y terrestres, a pesar de los grandes costos que han pagado, han sido prudentes y están implementando todos los protocolos necesarios.



Este es uno de los renglones más difíciles, pues siempre hay aglomeración. Por ejemplo, viajar por carretera; allí, uno aborda junto a otras personas, y muchas de ellas vienen a hacer transbordo de diferentes partes. Debe haber desinfecciones constantes, máscaras obligatorias, cupo mínimo y viajes directos. Seguramente van a subir los pasajes. Eso lo debemos entender, con tal de que nos cuiden. Pero los alcaldes tienen que controlar la piratería, que puede ser foco de infecciones. Es injusto que la legalidad cumpla y los ilegales expongan a la gente.Ángel María Aguilar

Dietas parlamentarias

Señor director:



Aberrante, por decir lo menos, el incremento del 5.12 por ciento, con retroactividad al 1.º de enero, para los congresistas (280) y, como efecto dominó, para otros altos funcionarios del Estado, llegando a 34’400.000 pesos mensuales, es decir, cerca de 40 veces 877.803 pesos, que es el salario mínimo que ganan cerca de 10 millones de compatriotas (antes de la pandemia), acelerando de esta manera la brecha entre ricos y pobres.



El Parlamento nunca ha estado a la altura de sus funciones; por eso, este incremento es un manotazo, por su costo fiscal para una economía vapuleada, con un erario menguado por el covid-19, y una afrenta a miles de colombianos que perdieron su ingreso por la pandemia.



Los congresistas ni se reforman ni los reformamos, son incorregibles. No obstante, es menester que el Gobierno o el Congreso ‘sienten cabeza’ y revisen las normas que permiten que estos señores tengan tantas gabelas y hagan que Colombia sea cada vez más inequitativa. Hernán Salazar Hurtado





