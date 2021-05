Señor director:



El Gobierno retiró la reforma fiscal. Esto era lo mejor, pero el Estado necesita plata para su funcionamiento. Hay enormes gastos en lo social, en educación, en salud, etc. Lo que expresa su editorial ‘Una nueva oportunidad’ sobre que es la hora del consenso tiene toda la lógica. Los partidos, los dirigentes, todos, deben atender el llamado presidencial y hacer sus aportes pensando en el país, más que en dividendos políticos.

El momento que vivimos, con un pico de pandemia muy alto en muertes y contagios, es grave. Además del que se ha creado en orden público, pues el vandalismo está causando grandes daños. Grandeza y menos polarización. Si no, vamos hacia situaciones impensables.Ángel María Aguilar

Los actos de salvajismo

Señor director:



No se ve la necesidad de atacar los monumentos históricos, que precisamente nos recuerdan trayectorias que se vivieron con la expansión económica mundial, que indiscutiblemente trajo el descubrimiento de América. Eso ya pasó. Es mala cosa seguir con lo que llaman algunos ‘odios ancestrales’. No les encuentra uno ilación a esos actos demenciales de violencia brutal que sucedieron en los pasados paros que se iniciaron el 28 de abril. Los graves hechos de vandalismo sucedidos deben investigarse exhaustivamente, porque en el fondo son infiltrados que aprovechan las normales manifestaciones y marchas que se dan dentro de un Estado democrático. Los mismos dirigentes de diferentes sindicatos deben pedir perentoriamente investigaciones sobre quienes están atentando contra el orden público, además de censurarlos francamente.Rogelio Vallejo Obando

Bogotá

Triste paradoja

Señor director:



Triste el destino de este pueblo colombiano; se logran escasas obras públicas, dado que la corrupción se lleva la mayoría del presupuesto nacional y sectorial. Y cuando salen a protestar por estas injusticias, los vándalos acaban con las pocas obras logradas. ¡Que Dios se apiade de nosotros!José Vicente Villarreal

‘Tírenme piedras del campo’

Señor director:



Este es el título de una de las tantas canciones rancheras que con su voz popularizó el gran cantante tamaulipeco José del Refugio Sánchez Saldaña, más conocido como Cuco Sánchez.



Nacido en la población mexicana de Altamira el 3 de mayo de 1921, hace 100 años, Cuco Sánchez descolló como una de las mejores voces que ha producido el país azteca, plasmada en decenas de grabaciones de larga duración que todavía hoy en día, en este centenario, se siguen escuchando, como las canciones rancheras La cama de piedra, Anoche estuve llorando, Anillo de compromiso y Tres corazones, aparte de otro álbum con conocidos boleros de la autoría de Agustín Lara.



Saludamos este centenario del gran Cuco Sánchez, orgullo de quienes gustamos de la música mexicana.José Portaccio Fontalvo

Bogotá

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co