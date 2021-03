Un asunto inaplazable

Señor Director:

​

Hago eco de su editorial ‘Cuidar a los niños’ (30-3-2021). Sí, este asunto es inaplazable y Colombia no tendrá paz ni sosiego hasta que no seamos capaces de proteger a nuestros niños. Todas estas historias, como la de Sara Sofía, inician con la falta de responsabilidad en materia de salud sexual y reproductiva. No puede ser que en Colombia, según la Encuesta de Demografía y Salud de 2015, la mitad de los niños nazcan sin ser deseados, 29 % eran deseados para después y 21 % nunca fueron deseados. Según el Dane, en promedio, en Colombia nacen 600.000 niños al año, es decir que cientos de miles de bebés llegan a hogares que no los quieren.

Algunos son víctimas de las peores formas de violencia, como el caso del “papá” y de la “mamá” en Antioquia que explotaban sexualmente a sus cinco hijos, niños con edades de entre cinco y diez años.



A Sara Sofía la seguimos buscando. Ella va a tener otra oportunidad. Millones de colombianos estamos comprometidos en encontrarla y, como EL TIEMPO lo afirma en su editorial, no vamos a descansar un segundo en su búsqueda. #YoBuscoASaraSofia. ¡Todo por nuestros niñ@s!Yohana Jiménez

Promotora de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños.

Sugerencia de un vacunado

Señor Director:

​

Después de pasar un año con el miedo al contagio del covid-19 y, por tanto, tener restringida la libertad de locomoción, felizmente este 27-3-2021 fui vacunado por mi EPS Famisanar en la ciudadela Colsubsidio en Bogotá, en un tiempo de 15 minutos contados a partir de mi llegada a la cita. Qué descanso. Es como si hubiese vuelto a nacer y poseer todas las facultades físicas y mentales para hacerle frente a la vida normal.



Tendré que regresar dentro de 28 días para que me apliquen la segunda dosis, periodo dentro del cual debemos seguir tomando las medidas tales como el tapabocas, lavado de manos y distancia social, y debemos seguir evitando ir a sitios de aglomeración.



Sin embargo, y con el ánimo de hacer más ágil el proceso, le recomiendo a Famisanar revisar el suministro de información por parte del afiliado, que ya está en su base de datos, y no someternos a repetirla otras 3 veces tanto en la actualización de los mismos, en la agenda de la cita y en la expedición del carné de vacunación.Fredi Becerra Mosquera

Bogotá

La sustitución de cultivos

Señor Director:

​

La sustitución de cultivos es uno de los aspectos claves para aclimatar la paz. El Gobierno dice que no hay suficientes recursos, pero en esto no se puede fracasar. Los viejos decían que “del mismo cuero salen las correas”. En efecto, son muchas las propiedades y caletas que han sido expropiadas a la mafia. Ahí tiene que estar el capital para impulsar los programas y los proyectos para los campesinos. Y se deben incentivar cultivos orgánicos de exportación, con lo cual Colombia se podría convertir en una potencia agrícola para el mundo.



Otra cosa es la protección a los campesinos, pues la violencia se está recrudeciendo. Se necesitan grandes esfuerzos.Angel María Aguilar

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co