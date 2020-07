Mensajería con medicamentos

Señor director:



La reclamación de medicamentos siempre ha sido un problema para los usuarios de las EPS, que por diversas enfermedades crónicas dependen de estos, por años, para sus tratamientos. Con el covid-19 se ha convertido en un dilema acceder a ellos. Se están formando nuevamente en los diferentes dispensarios de la IPS interminables filas de personas que en muchos casos no cumplen con todos los requisitos de protección en esta pandemia.

El Gobierno ha establecido como población de alto riesgo a los mayores de 70 años que tengan patologías de base crónicas, como hipertensión, diabetes y otras, por lo cual las EPS les están prestando el servicio de domicilio con sus medicamentos. Este servicio debe ser igualmente prestado a las personas que presentan las mismas enfermedades de riesgo, pero que son menores de 70 años y por diferentes motivos no tienen a quién recurrir, y se exponen a ser contagiadas. Las EPS deben garantizarles la existencia de los medicamentos y este servicio a domicilio, acudiendo a las diferentes mensajerías urbanas.Jorge E. Prieto C.

Educar en valores

Señor director:



En su columna (EL TIEMPO 29-7-2020), Vladdo hace un elogio de la transparencia, honestidad o delicadeza; valores éticos y morales que eran norma de conducta en nuestros padres y abuelos, y que hoy, lamentablemente, poco los practican quienes tienen la responsabilidad de ejercer cargos públicos. La palabra empeñada era sagrada, valía más que la firma en la escritura o en el documento. Este comportamiento se traducía en confianza y credibilidad en las instituciones.



Es imperativo, hoy más que nunca, inculcar desde la infancia y la educación básica la honorabilidad, la coherencia y el respeto a la verdad, respondiendo por nuestros actos para atacar de raíz la corrupción, cáncer que se ha incubado en nuestra sociedad e impide que desarrollemos el enorme potencial de nuestra amada Colombia. No es utopía, es cambio de paradigmas, validando el axioma de que los buenos somos la mayoría.Campo Elías Ardila Cardozo

Olivia de Havilland

Señor director:



El fallecimiento de Olivia de Havilland a los 104 años en París cierra definitivamente el último capítulo o secuencia de la película Lo que el viento se llevó, encarnando a Melania, el primer personaje del cuarteto protagónico, quien moría al final de la cinta. El filme, quizás el más famoso en la historia de Hollywood, no sin razón ha sido tildado de racista.



A propósito. La extraordinaria afroamericana que encarnó magistralmente a Mammy fue la primera actriz negra en ganar un Óscar. No obstante, la gran dama de la cinta, a veces demasiado buena, fue Melania, encarnada por De Havilland. Más tarde ella ganó dos Óscar. Uno de ellos por La heredera, en la que protagoniza magistralmente dicho personaje. Pero antes ella coprotagonizó varias películas al lado de Errol Flynn.

Gloria a esta gran actriz de la historia del cine. Mario Alejandro Posada Torres





