Señor director:



Ha terminado el año futbolero, que fue difícil, como para todos los colombianos, pero más para este gremio que vive de las multitudes y es un deporte de contacto. Por eso se tuvo que jugar sin público y muchos jugadores se contagiaron. En ese sentido, no se entiende cómo los hinchas del equipo América de Cali se reunieron, celebraron y se desbordaron sin control. Claro, la pasión y la alegría son a veces incontrolables, pero ¿no pensaron en sus seres queridos que los aguardaban en casa? ¿No pensaron en que en el virus está en un pico alto? Espero que hayan tomado todas las medidas de distanciamiento. Y, en todo caso, que disfruten la estrella.

Pero lo que quiero resaltar es que necesitamos el fútbol. En medio de este encierro, para muchos mayores es algo que nos distrae y reanima. Mientras llega la vacuna, los equipos deben extremar medidas para cuidar a los deportistas y que estos puedan seguir jugando. Porque, a pesar de todo, vimos buenos partidos. Lástima que los colombianos no lograron mantenerse en copas internacionales, pero el fútbol hace falta.José Francisco Piñeres

Permisos para porte de armas

Señor director:



Acertada la decisión de la Corte Constitucional de rechazar la demanda que pedía dar competencia a gobernadores y alcaldes para el manejo y control del comercio de armas, municiones y explosivos, además de la expedición de salvoconductos a cargo del Departamento de Control Comercial de Armas, Municiones y Explosivos, (DCCA), entidad a su vez a cargo del Comando General de las Fuerzas Armadas, altamente capacitada y tecnificada para el manejo y control de estos materiales.



No nos imaginamos la venta, asignación, control y expedición de permisos para el porte de armamento en manos de personas que desconocen totalmente su manejo. Y lo que es más grave aún, que lo politicen. El monopolio de las armas debe continuar en poder del Estado, en cabeza de sus Fuerzas Militares y de la Policía, no en manos de civiles.Álvaro Orrego Sierra

Cali

Simplemente utopías

Señor director:



Mientras que el salario mínimo en Colombia es de 877.803, a los congresistas se les incrementó el sueldito de 32’741.000 en 1’676.000 pesos. Los padres de la patria de extrema derecha e izquierda ya salieron a cacarear y a decir que es aberrante, inmoral, injusto y demás epítetos. Llevan años iterando sobre la posibilidad de bajarse el sueldo. ¡Cuánta utopía! Los honorables congresistas, de doce meses, trabajan ocho. Otros populistas pregonan que renunciarán al aumento o lo donarán a los pobres. Para ellos es una propina.



Más que reducir el salario de los congresistas, yo propondría mi utopía de fin de año: reducir a la mitad el Congreso, hecho que, obviamente, no va a suceder. Otra utopía: no repetir período legislativo. Parodiando al famoso presentador Alfonso Lizarazo: el próximo 2021 habrá más cuentachistes. Lo triste es que la realidad ante el colombiano de a pie y el salario mínimo es una grosería, y no necesariamente por la inflación.Helena Manrique Romero

