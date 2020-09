Señor director:



La propuesta del Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa de volver civil la especialidad de tránsito en los municipios es politizar esa actividad, es volver al pasado. Serán cuotas de los políticos de turno. El que se contrate para esta actividad sabe que solo trabajará el periodo de quien lo recomendó; por lo tanto, hará lo suyo.

Será un factor que propicie la corrupción. Es una decisión populista, es entregar el control policial en materia de tránsito a los políticos de turno en los departamentos y municipios, que pagarán favores con puestos. Así nos devolveríamos a las prácticas del pasado.



En países donde la policía no es nacional, sino estatal o sectorial, han optado por una nacional, e inclusive han pedido asesoría a la Policía colombiana. Las prácticas pasadas de los cuerpos sectoriales llevaron a entregarle a la Policía Nacional de Colombia esta tarea. Es peor que la propuesta de sacar a la policía de la actividad de tránsito.Álvaro Sandoval Gómez

Ayuda a los más pequeños

Señor director:



Mi esposa y yo trabajamos durante muchos años para que, al llegar a la tercera edad, tuviéramos una vida sin afugias económicas. Logramos construir un pequeño capital y habíamos conseguido tener unos ingresos que nos daban seguridad. La llegada de la pandemia nos ha puesto en una situación crítica. Mi esposa tiene 66 años y yo, 74.



Los alivios creados por el Gobierno, como la congelación temporal de créditos bancarios y la prórroga de pago de impuestos, no han sido realmente de ayuda, pues a estas alturas, en que se supone que hay una reactivación de la economía, seguimos viendo cómo nuestros ingresos son cada día menores, los bancos están ya exigiendo pagos; no hay posibilidad de hacer abonos a la Dian, cuyos intereses moratorios siguen siendo de usura, y tampoco se logra conseguir el arrendatario de un local.



Para muchos como nosotros no hay ningún subsidio ni ayuda. Necesitamos que el Gobierno se fije en nuestro estrato y promueva algún nuevo alivio.Hernán Chaparro Plazas

Perdón a las Fuerzas Armadas

Señor director:



Le dicen al ministro de Defensa que tiene que pedir disculpas al país por las actuaciones de los militares y la Policía. Yo pregunto cuándo les van a pedir perdón a las FF. MM. y a la Policía por todos los muertos que han puesto durante tantos años. ¿O ellos no lo merecen? A ellos les pegan, los hieren, secuestran y matan, y nadie dice nada, no incendian el país ni protestan.Laura Franco

La movilidad en Bogotá

Señor director:



La implementación de las ciclorrutas está generando inmanejables trancones en la movilidad vehicular capitalina. Las principales vías se han visto disminuidas en un carril destinado a las bicicletas que, sumado al de los buses, deja solo uno para el tráfico de los carros particulares. No se sabe qué pretende la Administración de la ciudad, salvo que no está interesada en promover el uso del automóvil privado. Si esa es la idea, confiamos en que los impuestos de rodamiento se paguen proporcionalmente al uso del vehículo.Mario Patino Morris

