Reactivación y empleo

La pandemia del coronavirus ha causado desempleo de enormes proporciones y revelado grandes desigualdades entre la población. La situación es de emergencia.

Para superar la crisis, el mejor motor es la construcción de edificaciones y de obras públicas, pues genera empleo para todos los niveles de capacitación. Es una oportunidad para mejorar el urbanismo y la dotación de las ciudades, así como para construir vías que permitan establecer redes de transporte eficientes y mejorar la productividad.

Los gobiernos, especialmente los alcaldes, tienen el gran reto de planeación, ingeniería y financiación de proyectos. Deben redistribuir los fondos disponibles y conseguir capital nuevo; los frentes de trabajo deben ser numerosos, con plazos cortos, para lograr empleos abundantes. Se trata de que mucha gente, la otra Colombia, tenga trabajo productivo, seguridad y progreso.Hernando Patiño Ortiz

Bogotá

‘Cómo nos cambia la vida’

Cómo nos cambió la vida esta pandemia. A la canasta familiar entran nuevos productos: el alcohol, el gel antibacterial, los trajes antifluidos y los tapabocas.

El miedo se aumenta, tanto por la pandemia como por el incremento desbordado de la inseguridad en nuestras ciudades. La solidaridad de los balcones llegó a su límite y ahora uno no quiere saber nada, porque se han dado casos de que mientras unos cantan, otros roban o hacen ‘estudios’ de vulnerabilidad para posteriores actos delictivos.



En fin, acosados por todas partes, y lo peor: los politiqueros, aprovechando estas tormentas para aparecer como los salvadores y torcer la voluntad de las personas a su favor.



Solo nos queda pedir a Dios que esto no empeore y que paulatinamente vayamos retomando los caminos de cuando éramos felices y no lo sabíamos.Gerardo Prada Ahumada

El corredor verde

Excelente idea la de la Alcaldía de Bogotá de someter la reconstrucción de la carrera 7.ª (o calle de la Carrera) a una especie de consulta popular, luego de casi un cuarto de siglo de propuestas y contrapropuestas, a fin de llegar a un consenso entre ciudadanía y autoridades, porque, a decir verdad, mucho tiempo y dinero se han invertido en tal debate mientras la vía se deteriora irremediablemente.



Si bien es cierto que la bicicleta debería ser prioridad, no podemos descartar un tranvía o un trolebús, como tampoco que por allí circulan muchos autos particulares cuyos derechos no podemos ignorar.



Proyecto que, al igual que el metro, sería a muy largo plazo, por lo cual la Alcaldía no puede ignorar que el mejoramiento actual de la movilidad bogotana pasa también por reparar mucha infraestructura urbana, como la de los puentes vehiculares y peatonales, la recuperación de andenes y calzadas, la reposición o cambio de señales de tránsito, la modernización de los semáforos, etc.Mayo Monroy

