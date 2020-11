Señor Director:



EL TIEMPO de 27-11-2020 nos habla de revivir el tren. Lo que se cita son proyectos... En 1954 se crearon los Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FNC), para integrar los que existían a nivel departamental. Fue un gran acierto, y muchos cachacos conocimos el mar viajando 22 horas de Bogotá a Santa Marta. En 1991, el gobierno de Virgilio Barco hizo la liquidación de los FNC porque las empresas privadas de transporte la sentían como competencia.

Hoy -según la ministra-, de los 3.533 km de vías férreas, 1.734 están a cargo de Invías y 1.729 están inactivas. Muchos de estos tramos han pasado a manos privadas y extranjeras y se usan solo para carga. La privatización de los ferrocarriles ha significado desventajas competitivas para el país en su comercialización internacional, pues vale más el transporte del interior del país a un puerto colombiano que de Hong Kong a ese puerto. Lo deseado es que las claves para revivir el tren sean realidad y no solo contentillo, como hemos escuchado de otros gobiernos.Fidel Vanegas Cantor

El salario de los congresistas

Señor Director:



Una vez más, sin importar las razones, en la institución más desacreditada del país, el Congreso de la República, se hundió una reforma política en la cual se incluía un artículo que buscaba congelar el aumento del salario de los congresistas. Hasta la saciedad se han repetido los beneficios de los legisladores colombianos, gabelas que ningún colombiano ha tenido ni tendrá en su vida. Sueldos millonarios, auxilios laborales extraordinarios, condiciones especiales de jubilación, cómodas jornadas de trabajo, pasajes, pago del celular, vehículos con conductor, guardaespaldas, pago de la nómina de asesores, etcétera. Qué ilusos seguimos siendo los colombianos, los padres de la patria jamás van a legislar en su contra. Primero ellos...Mario Patino Morris

La vía Suba-Cota

La vía Suba-Cota



La olvidada vía Suba-Cota es una carretera muy importante, ya que en la práctica es la continuación de la avenida calle 170, que conecta a Bogotá con la Sabana y con el occidente del país. En la actualidad es una peligrosa trocha, congestionada a cualquier hora por toda clase de vehículos. Esta vía merece ser de doble calzada, ojalá con la construcción de un túnel en los cerros de Suba, pues va a descongestionar la autopista Norte, ya que mucho tráfico pesado podría desviar por ella, sin entrar a la ciudad. También descongestionaría la calle 80 o autopista a Medellín y la calle 13, únicas dos vías más con puente sobre el río Bogotá.Gustavo Hernández Boada

Compromisos para la paz

Señor Director:



El expresidente Santos dice que este gobierno debe hacer mucho más por la paz. De acuerdo. Eso significa una reforma rural, significa justicia con el campesino, a quien siempre se lo ha mirado a lo largo de la historia como ciudadano de segunda. El campo es clave en la paz. También, protección a los líderes sociales y a los reinsertados. Y, claro, significa que haya unión nacional en estos propósitos y en la lucha contra el gran mal: el narcotráfico. Solo así habrá paz.Ángel María Aguilar

