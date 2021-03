Las disidencias en Putumayo

Señor Director:

EL TIEMPO de 23-3-2021 nos trae información sobre cómo dos grupos controlan la producción y comercialización de la coca de las 24.973 hectáreas del Putumayo. Entre ambos, hay más de 3.350 armados.

Por haber trabajado en el Putumayo en los años 70, cuando indígenas, campesinos y colonos se esforzaban por el trabajo dentro de las fronteras de la legalidad, nos duele saber sobre este bello territorio convertido a la narcoproducción. Le aportamos a un tímido programa de reforma agraria que fue abortado por el Pacto de Chicoral de 1972, con el cual se frenaron –legal y económicamente– los intentos de apoyar el desarrollo rural de la región. Con el proceso de paz se esperaba el control del Estado, pero no... Ahora son las disidencias y, lo más grave, los carteles mexicanos los que mandan. Autoridades locales, de Colombia y Ecuador, parecen ser manipuladas por los carteles mafiosos.Fidel Vanegas Cantor

Dolor de colombianos

Señor director:

El 27 de marzo leí un extenso artículo publicado en el periódico The New York Times. Trata de la crudeza de la guerra en Puerto Cachicamo, donde no existen vías de acceso, presencia del Estado ni puesto de salud. Relata la muerte de una niña de 15 años, Yeimi Sofía Vega, por un bombardeo. Lo único que uno puede sentir es un gran dolor como colombiano. Me pregunto, día a día, cuándo será que la guerra va a terminar. Las fotos del artículo muestran la inmensa pobreza de la familia de la niña, que como muchos otros muchachos son arrastrados a una guerra cruel e infame. Este artículo debe ser traducido y compartido para entender qué es la guerra.Ricardo Cuéllar

Una ola de basuras

En los últimos días se han intensificado las lluvias. Y en Bogotá vuelven a ponerse en evidencia falencias como la cantidad de residuos que se encuentran en sumideros y calles. Esta acumulación de basuras genera que las redes se tapen y colapsen, ocasionando las inundaciones que estamos viviendo a diario. Es necesario que los ciudadanos se concienticen sobre el problema ambiental que esto conlleva, pues las alcantarillas no son canecas de basura. Debemos empezar a realizar una adecuada disposición de residuos, no solo por estas emergencias, sino porque es responsabilidad de todos disminuir la cantidad de desechos. La conciencia ambiental y ciudadana es tarea de todos. Estas acciones permitirán mitigar inundaciones. Sin dejar de lado la responsabilidad que tiene la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en la limpieza y mantenimiento de las redes.Michel Vannesa Carranza Acuña

Gracias, Judas Iscariote

Gracias, Judas Iscariote,

gracias sean dadas a ti.

Por tu traición al Rabí,

Caifás, sumo sacerdote,

organizó el despelote

que el evangelio nos canta:

esa cruz que se levanta

entre dos rudos ladrones.

Gracias a ti hay vacaciones

de Pascua y Semana Santa.Don Luis de la Vaina

