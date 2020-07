Crear centros de acopio

Señor director:



Hablaba con unos campesinos de Moniquirá, Boyacá, vereda La Laja, y me decían que tienen mucha yuca para sacar, y al ir al pueblo a ofrecerla les comentan que ya han comprado y esta se está pudriendo.

El año pasado vi en el municipio de San José de Pare bastantes palos de naranjo, pero la mayoría estaban caídos en el suelo; pregunté por qué no sacan a vender la fruta, y la respuesta, la misma en muchos lugares del campo, es que no se justifica coger y venderla, dado que dan pérdidas.



Señores gobernantes, tienen que formar centros de acopio para que estos campesinos puedan vender sus productos. Ahora más que ayer, el campesino está ‘llorando’, cómo será mañana. Uno escucha que el Gobierno va a ‘poner el ojo’ en el campo. Ojalá así sea. Y en especial, ponerles manos a las vías terciarias. Ahí tenemos la vía de Moniquirá a la vereda La Laja. Con estas vías se les puede mejorar la vida a millones de personas.Alejandra Ramírez Castaño

La mayor prevención es el ejercicio

Señor director:



Respeto las opiniones del personal médico y de las autoridades administrativas que limitan las salidas de su casa a personas con diabetes, glicemia o sobrepeso. Creo, sin embargo, que es un error porque estas personas son las que más necesitan caminar y tomar el sol.



La mayor prevención contra la pandemia consiste en tener buena salud. Ya hicimos durante tres meses la experiencia de encerrarnos en casa y solo logramos aumentar de peso, agudizar nuestros problemas de salud y deprimirnos, todo lo cual pudimos corregir cuando se nos permitió salir a caminar durante algunas horas. Es imprescindible para la salud que las personas se protejan adecuadamente, caminen y tomen el sol. Confinarlas es contraproducente. También creo que las autoridades no deberían recomendar cosas imposibles, como que las EPS te manden las medicinas a tu domicilio. Yo lo único que conseguí fue perder muchas horas y quedarme un mes sin medicamentos. Es un calvario. Es mejor recomendar que envíen a alguien por sus medicamentos, esto sí funciona.Juan Manuel de Castells

‘Juego limpio, señores’

Señor director:



A las patadas es la manera como la Federación, la División Mayor del Fútbol (Dimayor) y algunos clubes están manejando el fútbol colombiano, más el aporte que le suman al caos los egos alborotados de algunos comunicadores.



Solo hay que recordar la salida –con más pena que gloria– del profe Pékerman, la descalificación al Gobierno cuando para evitar un paro en el fútbol quiso ser componedor, el fracaso del contrato de la TV internacional. Como graduación de los desatinos y estar siempre en fuera de lugar está el tormentoso paso, y algunos se mantienen vigentes, de dirigentes como Luis Bedoya, Jorge Perdomo, Ramón Jesurún y Álvaro González, todos investigados por la reventa de boletas, y Jorge E. Vélez, echado por la puerta de atrás.



No la tiene fácil el Gobierno ahora que se busca reanudar el fútbol, tener como interlocutor a directivos sin credibilidad y sin un norte que lo guíe. Hernán Salazar Hurtado





