Reajustes inequitativos

Señor director:



Creo que muchos colombianos nos sentimos mal cuando vemos que, año tras año, las pensiones y los salarios mínimos se ajustan por debajo de los aumentos de los congresistas. Vemos este hecho como un asalto a los principios de igualdad y justicia social, que los mismos parlamentarios deberían respetar.

La razón que se esgrime es que la misma ley obliga a aumentar de esta forma dichos salarios. Es hora de que se adopte la misma ley para los ajustes de salarios mínimos y pensiones. Si no es posible cambiar la ley que rige para aumentar dichos sueldos, nada impide ampliar su radio de aplicación a otros sectores sociales que tienen los mismos derechos a una remuneración justa. Terminaríamos así con el deplorable espectáculo de congresistas que derraman lágrimas de cocodrilo por verse obligados a aceptar unos ajustes con los que no están de acuerdo, pero que son los que dicta la ley.Juan Manuel de Castells

Bogotá

Impuestos a carros parados

Señor director:



En armonía con la carta del lunes pasado firmada por Mario Patiño Morris, los propietarios de vehículos mantenemos los pagos totales de impuestos, seguros y demás contribuciones por el uso parcial de nuestros carros. Agravado por la pandemia, el uso del vehículo este año se redujo en más de un 60 por ciento.



Los pagos que realizamos los ciudadanos se deberían establecer por el kilometraje recorrido, no según el tiempo. ¿Por qué el impuesto y los seguros deben ser por un vehículo guardado? Los seguros se fijan según riesgo, y con el carro guardado no hay riesgo. ¿Para que una revisión técnico- mecánica de un carro que se usó mil o 2.000 kilómetros el último año?



La Administración rechaza el carro particular, basta con ver las vías reducidas para bicicletas, pero en mayo, a la hora de pagar el impuesto anual de rodamiento, nos mirarán con buenos ojos y mucho amor.Eduardo Acosta Peñaloza

Llamado a la mesura

Señor director:



Estoy de acuerdo con las medidas que está tomando la alcaldesa de Bogotá en busca de frenar los contagios por covid-19. La final del fútbol fue un desastre en materia de aglomeraciones. Increíble. Por favor, acatemos, los mayores tenemos la responsabilidad de llamar desde nuestros hogares a la mesura, a que cada uno sea responsable del otro y de todos, para que no tengamos dramas lamentables. Que disfrutemos las fiestas de Año Nuevo y de Reyes con prudencia, con respeto y responsabilidad. Por favor.Carmen Rosa Novoa

Manzanero no se irá

Señor director:



No, Manzanero jamás morirá, pues siempre estará vigente en nuestros corazones, nuestras quimeras, pensamientos, sentimientos y anhelos. Fue, es y será uno de esos seres que Dios manda una sola vez para remediar nuestras aflicciones y engrandecer nuestro espíritu. Coros celestiales retumbarán en el universo para darle la bienvenida al reino de los cielos.Héctor-Bruno Fernández Gómez

