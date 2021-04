Mejor enseñar a pescar

Señor director:



No entiendo por qué todos los defensores de la reforma tributaria se amparan en que es para los menos favorecidos, si es que Colombia no necesita volverse otra Venezuela. Lo que necesitamos es que las personas que no tienen recursos sean apoyadas por el Estado con un trabajo digno y no con un mercado o una devolución de IVA cada tres meses, que nadie sabe quiénes la reciben. El Gobierno debe pensar en enseñar a pescar y no dar el pescado.

Un padre o madre de familia agradecen más tener un trabajo digno. Que se piense más bien en crear empresas, apoyar el campo, crear empleo. Más bien se deben tomar otras medidas para la recuperación de la finanzas públicas, como: vender los activos que maneja la SAE, que nadie sabe cuántos son ni cuánto valen; disminuir los sueldos a los padres de la patria, congelar la nómina de trabajadores públicos, atacar la corrupción y suprimir todas las exenciones en renta, que no benefician sino a los que tienen.Alba L. Basto

El vandalismo

Señor director:



Los que marcharon civilizadamente merecen un profundo reconocimiento y agradecimiento. Pero ¿hay algo que justifique, reivindique, explique y excuse la violencia, la ferocidad, destrucción, ensañamiento, asaltos, barbarie, el pillaje de los vándalos? Varios atropellos sufrieron, dramáticamente, las principales ciudades del país. ¿Por qué aún nos decimos civilizados y cultos ante este vandalismo organizado? “¡Aquí hay personas! ¡Aquí hay personas!”, gritaba desesperada e indefensa una mujer en uno de los bancos asaltados por la turba.



Los vándalos destruyen reclamando, no a medidas económicas para levantar al país “pospandémico”. ¿Y cuánto valen los miles de millones para reponer lo que ellos destruyeron? ¿Cómo reclamar derechos desde la violación masiva y organizada? ¿Algún día los colombianos conoceremos y tendremos derecho al sosiego, seguridad, serenidad, fraternidad, confianza en los gobiernos y en las instituciones públicas y privadas?



Gracias a la Policía, que, como siempre, fue calificada de “tímida” o atropelladora. Eso ya es paisaje común.Ilse Bartels L.

Responsabilidad de todos

Señor director:



Estamos en un momento muy difícil en todo sentido. En pobreza, en orden público, en violencia, en inseguridad. Y, desde luego, en salud, pues la pandemia está desbordada. Lo único es la autodisciplina ciudadana, que la gente acate las medidas, que se ponga tapabocas, que guarde distancia. Pero, desafortunadamente, esto poco se ve y lo cierto es que aún son muy poquitos los vacunados, la inmunidad de rebaño está muy lejana.



Se necesita que se tomen todas las medidas y se castigue a los incumplidos, a quienes hacen fiestas clandestinas, pues lo que hacen es atentar contra la salud de los demás. Los negocios que no cumplan deben ser sellados a largo tiempo. Así toman conciencia. Y los ciudadanos que no paguen las multas deberían quedar impedidos para algunas actividades. Es que esto es de vida o muerte. De los actos de unos dependemos los demás.José Francisco Piñeres

