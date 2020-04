Es la hora del tren

Señor director:



Si TransMilenio y los buses del SITP son insuficientes para movilizar la totalidad de los usuarios guardando la distancia social decretada para evitar el contagio del covid-19, sería oportuno que la alcaldesa de Bogotá, conjuntamente con los alcaldes de Soacha, Zipaquirá y Facatativá, considere la posibilidad de poner a funcionar transitoriamente trenes entre sus localidades, aprovechando la infraestructura férrea y los trenes de turismo, hoy inutilizados. Colombia no ha llegado al pico de contagios, y sin vacuna, la pandemia y la crisis social y económica van para largo. Ojalá, en caso de considerar esta opción, los alcaldes tengan el apoyo de los gobiernos nacional y departamental, y que no se les atraviesen algunos poderosos gremios.Luis Iván Perdomo Cerquera

Acompañamiento a empresas

La reanudación de actividades de las empresas que el Gobierno Nacional ha venido señalando, previo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para los trabajadores, debe contar con más apoyo desde su elaboración hasta su cumplimiento. Las ARL y otras empresas expertas deben estar presentes en todo el proceso, a fin de que se pueda tener un arranque y funcionamiento con la mayor seguridad posible. No obstante, lo que se observa es que las empresas están en calzas prietas en un tema en el que prácticamente no existe tal conocimiento. En mi opinión, tanto los gobiernos locales como las ARL deben guiar la elaboración de dichos protocolos, revisar y acompañar su implementación y verificar el adecuado cumplimiento, en vez de estar amenazando con multas y cierres, que solo deberían darse si, después de todo el proceso de apoyo, se registra el incumplimiento.Hernán Darío Rodríguez Serna

Se necesita explicaciones

Hemos escuchado de la falta de médicos en el país, por el momento que nos impone la pandemia. Pero también supimos que en Cuba hay 120 médicos que hacían especializaciones y no tienen forma de regresar por la suspensión de vuelos, y su petición no ha sido solucionada.



Por otro lado, EL TIEMPO (28-04-2020) nos habla de investigación a cuatro coroneles por sobrecostos en compras y, lo que es peor, se informa también de irregularidades con 5.564 millones para la construcción de casas fiscales de la Policía. Estos hechos necesitan explicación. ¿No será, señor Presidente, que se requiere orden para que los recursos del Estado cumplan su función? Por fortuna, los entes de control trabajando coordinados han sacado a relucir estos y otros entuertos.



Fidel Vanegas Cantor

El transporte escolar

En su edición del 28-04-2020, EL TIEMPO dedica más de media página a analizar la difícil situación de peluquerías y salones de belleza. Debería publicar, así mismo, la caótica situación que viven conductores y monitoras del transporte escolar. Son dos sectores de la economía cuasiformal que literalmente están pasando hambre, y los gobiernos nacional y municipal no los han tenido en cuenta en sus ayudas. Édgar Fernández Riveros





