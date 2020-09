El tapabocas es obligatorio

Señor director:



Muchos colombianos han entendido el peligro mortal de la enfermedad covid-

19, que en Colombia ya pasó los 20.000 muertos. Pero, desafortunadamente, muchos otros no han tomado conciencia verdadera. En muchos sectores de Bogotá, y seguramente en otras ciudades, en especial en el centro, se ve a muchos sin tapabocas. Esta prenda no puede ser una opción, sino que es una obligación. Debe estar prohibido no usarlo, con multas grandes y efectivas. Esto porque lo que hace el infractor no solo es exponer su vida, sino las de sus familias y los demás ciudadanos, y afectando el sistema de salud. Por tanto, se convierte en un peligro social.



Por todos los medios se debe incentivar el uso de este elemento. No solo es cultura ciudadana, es responsabilidad social.José Francisco Piñeres

Todas las muertes duelen

Señor director:



Tan doloroso y lamentable como las masacres de varios jóvenes en diferentes regiones del país es el asesinato, en Sardinata, de cuatro jóvenes militares por grupos insurgentes. Infortunadamente, los mismos que responsabilizaron al Gobierno de las masacres de los jóvenes guardan silencio cuando se trata de militares que erradicaban cultivos malditos que han causado la gran tragedia del narcotráfico. Esta insensibilidad social por causa de intereses políticos está minando las estructuras colectivas de la nación.Mario Patino Morris

Apertura del transporte

Señor director:



Una de las más importantes medidas que han tomado la administración nacional, la departamental y la municipal ha sido el volver a activar el transporte de pasajeros aéreo, terrestre y fluvial. El pueblo, el comercio, las empresas en general lo pedían a gritos; los costos de los pasajes por ahora son mayores, dada la inversión que deben hacer las empresas de transporte en implementar medidas de aseo y seguridad para los pasajeros y la disminución del cupo o aforo de los medios de transporte por distanciamiento de pasajeros, con el fin de evitar los contagios.



Así como en las ciudades debemos y nos deben proteger las autoridades del contagio en el transporte urbano, en los pueblos las autoridades municipales deben concientizar a los empresarios y usuarios de acatar las nuevas normas y aceptar los nuevos costos.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

En lo que se refiere al lenguaje

Señor director:



Hace mucho tiempo que he notado con preocupación -tanto en los periodistas como en los políticos y comentaristas- un lenguaje que refleja un lamentable desconocimiento u olvido de la riqueza de nuestro idioma castellano. La más usada y generalizada es la expresión ‘en lo que tiene que ver’.



Es fastidioso oírlo tan repetidamente. Sugiero repasar un poco nuestro léxico y comenzar a variar esta frase con expresiones como ‘en lo que se refiere a...’, ‘en lo relacionado con...’, ‘en lo referente a...’, ‘en lo que atañe a...’, ‘en lo concerniente a...’ y tantas más que podrían alternar con el monótono ‘en lo que tiene que ver’. Los hispanoparlantes que amamos nuestro idioma y su riqueza estaríamos muy agradecidos.Haydée A. Chiapero B.

