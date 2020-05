Intolerancia y corrupción

Señor Director:



Es increíble e incomprensible la actitud de quienes siguen atacando a médicos, ya en plena vía pública. Ellos lo único que hacen es servir en la más bella acción, como es salvar vidas. ¿A quién se le ocurre atacar a quien nos ayuda? Pero a eso hemos llegado en esta sociedad intolerante.

Desaniman al ciudadano común los hechos que se han denunciado. Cómo será a los profesionales de la salud. Aquí, en nuestro país, hemos visto que hay bondad y gratitud en la gran mayoría de la sociedad, pero no faltan las ovejas negras. Eso se compara con el accionar de los corruptos, pues mientras que millones de personas tratan de ayudar y donan, unos pocos se quieren robar las ayudas. Ante todo esto, queda que la sociedad rechace y denuncie, y, desde luego, que haya justicia.Pedro Samuel Hernández

‘Los viejos sabemos cuidarnos’

Señor Director:



Al expedir el Gobierno los decretos de aislamiento, trató de justificar de antemano una evidente discriminación contra las personas mayores de 70 años y expresó que “no se trata de afectar la calidad de vida de los abuelos”, sino de procurar que “ese sector esté protegido...”.



En Colombia hay un gran número de personas mayores de 70 años que conservamos nuestra vitalidad y nuestras capacidades físicas y mentales para movilizarnos sin auxilio de nadie, y entonces esa altruista consideración que se presenta como el pilar de la condena al drástico y prolongado encierro no es más que una quimera. Nosotros sabemos cuidarnos mucho mejor que algunos jóvenes cuya energía y bríos los conducen, a veces, a desafiar las normas o la autoridad.



No hay que castigar a quienes han transitado el camino, y dejemos que sean nuestros familiares y allegados quienes nos rodeen, y que no se nos prive de la libertad más allá que a los demás por el pecado de ser adultos.



“Encerrar a nuestros mayores para volver a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético y moral”, sostuvo Angela Merkel. Voces respetables como la de esta líder mundial deberían oírse.Hernán Beltz Peralta

Carlos Pinzón, un hombre humanitario

Señor Director:



Como todo un gran señor de la televisión recordaremos a Carlos Pinzón, por su legendario programa 'El club de la televisión' y por ser el gestor de Teletón en el país. Una inconfundible voz, con un sentido de ayuda social y humanitaria por los demás, lo distinguió en varios de sus programas, y nos dejó enseñanzas de servicio y solidaridad. Su nombre está escrito en el libro de los grandes de la televisión colombiana, por ser un hombre con un gran corazón.



Paz en su tumba.Luis Herrera U.

Gachetá, Cundinamarca

