El fútbol no es violencia

Señor director:



La muerte de Celeste, la niña de 2 años que fue víctima de una bala perdida en el enfrentamiento entre barras del Deportivo Cali y el América de Cali, nos tiene conmocionados. Son noticias lamentables que no queremos ver más y que empañan la imagen de un deporte tan bonito, que nos ha dado muchas alegrías.

El balompié queda inmerso en medio de hechos violentos, protagonizados por personajes disfrazados de hinchas que no representan el verdadero sentir del fútbol. Basta ya de llamarlos hinchas solo porque portan una camiseta que no respetan y muchos menos representan. El fútbol nos pertenece a los que lo amamos, y es momento de defenderlo de quienes lo quieren ensuciar.Keyla Jiménez Flórez

Montería

Cuestión de humanidad

Señor director:



Viendo los noticieros por televisión se constata que la pobreza en nuestro país es más grande de la que el Dane informa. Basta con mirar la miseria en que la viven los habitantes de zonas rurales del Chocó y hasta muchas familias de recicladores en nuestra propia capital. Personas que ni siquiera tienen calzado, cuando en el mercado se consiguen desde cinco mil pesos, u otras que pasan el día con una sola agua de panela con pan. Como ellos, millones habitan en las riberas de los ríos lejanos y en las propias costas Atlántica y Pacífica. Mientras tanto, los congresistas, elegidos por esos mismos seres desamparados, devengan sueldos escandalosamente altos.



Esto no puede seguir pasando. La ciudadanía debe revirar y el propio Gobierno tiene que proponer la modificación de normas legales contrarias a esa realidad que vive la nación, para evitar que aumente esta brecha social. Por Dios santo, es cuestión de humanidad. No podemos seguir permitiendo esa desigualdad tan aberrante.Héctor-Bruno Fernández Gómez

Salve las lagunas

Señor director:



Dos lagunas nos inquietan. La de Suesca, seca, que impide el acostumbrado fin de semana ‘gastrocervecero’ de los bogotanos. Y la histórica de Fúquene, la cual se encuentra en esta Cuaresma sin peces de agua dulce: una perversa planta acuática decretó el paro de las canoas, enredó el anzuelo, taponó las nasas campesinas y a los riberanos los dejó sin utilidades. Señor Presidente, hemos pedido a la Virgen de Chiquinquirá que lo proteja, y a su gobierno, resultados para salvar ríos y lagunas como estas.Miguel Roberto Forero García

¿Qué dicen, legisladores?

Señor director:



El Gobierno intenta detener la deforestación, pero los esfuerzos no son suficientes porque se necesitan leyes que castiguen verdaderamente a quienes se dedican al tráfico de madera, en especial en zonas protegidas. Las autoridades carecen de verdaderas herramientas legales y son burladas todos los días. Muchos campesinos tumban montañas en las riberas de ríos y quebradas, y la Policía no puede hacer nada. Se siguen haciendo quemas para cultivos y ganadería extensiva. Se deben calificar estas acciones como crímenes ecológicos, que son contra todos. ¿Qué dicen, señores legisladores?Ángel María Aguilar

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co