Vacunación 24/7

Debido a la reactivación de todas las actividades a partir del 8 de junio, en varias de las capitales y pueblos de Colombia, ¿no se debería ampliar el rango de las edades de vacunación a partir de los 16 años hasta los que faltan por vacunarse mayores de 80 años? Pero durante las veinticuatro horas continuas de domingo a domingo. Es decir, optar por el modelo 24/7, por el cual los vacunadores podrían tener turnos cada cuatro horas para evitar el llamado cansancio laboral. No se puede enviar a la población joven sin haberse vacunado a una activación total el 8 de junio, que puede dar como resultado en las siguientes semanas una emergencia sanitaria de consecuencias irreparables.

Comenzando junio, los contagios diarios en Colombia superan los 20.000, y los fallecidos continúan sobre los 500. Es demasiado riesgoso que toda Colombia vuelva a ser la de 2019. Póngase un tapabocas y defiéndase como sea. Ya es el momento de acceder a la vacuna Johnson & Johnson, de una sola dosis, como lo están haciendo en España y varios países europeos, además de la vacuna rusa Sputnik, y que Colombia vuelva a ser el modelo latinoamericano de producción de vacunas, como lo fue hace treinta años enviando biológicos hasta África.Fernando Cortés Quintero

Las protestas y los bloqueos

Es increíble que Colombia esté padeciendo bloqueos monumentales de la economía como nunca antes se habían visto. Atentar de esa forma contra la economía es un delito de lesa patria, de lesa humanidad. La Constitución es muy clara y perentoria cuando dice que las manifestaciones, en cualquiera de sus formas, deben tener el ingrediente fundamental de ser pacíficas. El Gobierno Nacional y los locales deben actuar de consuno. Bienvenidas las protestas pacíficas. Las que no tengan ese sello deben ser tratadas como violatorias del orden público. No podemos dejar acabar con la economía, ya que de ese entramado dependen la tranquilidad y paz de los hogares.Rogelio Vallejo Obando

Los héroes, nueva olla

Es necesario que los ciudadanos de Bogotá se den una pasada para ver el desastre que han logrado hacer los vándalos en el monumento a los Héroes, y que juzguen por sí mismos. Menos mal retiraron ya la estatua ecuestre del Libertador, vilipendiada al máximo con letreros soeces. Esos gigantescos grafitis costaron mucho dinero y fueron pensados para crear impacto. Y lo han logrado, pero no a su favor, sino que han conseguido el rechazo unánime de la sociedad. Tal vez no hayan sido los estudiantes quienes los hicieron, o tal vez sí, azuzados por los violentos. Llevaron andamios o se colgaron de cuerdas para pintar hasta el tope el monumento y tapar la lista de las batallas y los héroes que nos dieron la libertad. ¿Puede pasarle por la cabeza a un colombiano que ame a su país pisotear la historia y lo que nos enorgullece?



Y algo también inaudito: el sitio se ha convertido en reunión de juerga, de fumadero de marihuana, venta de licores, carpa repartiendo ideología revolucionaria, como lo vimos el viernes 29 de mayo en la noche. ¿Las autoridades no pueden actuar?Amparo Ángel

