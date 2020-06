¿Dónde está la paz?

Señor director:



Un informe de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO nos cuenta que las disidencias de las Farc han duplicado su número de hombres en un año. La cifra de militantes se aproxima a cinco mil en 138 municipios, y controlan cerca de 158.000 hectáreas de cultivos ilícitos. El Eln cuenta con una cifra similar de combatientes en diferentes zonas del país, incluyendo las que antes dominaban las Farc en zonas cocaleras.

Cuando se firmó la paz teníamos claro que esta se lograría solo con una parte de los actores armados porque en el acuerdo no participó el Eln, grupo guerrillero que hasta hoy no ha demostrado un interés real de negociar. Por el contrario, sigue secuestrando y matando civiles, como lo hizo con los estudiantes de la Escuela General Santander. Si bien es cierto que la desmovilización del grupo básico de las Farc redujo las muertes de colombianos en combate, no lo es menos que Colombia sigue expuesta al accionar criminal de los mismos actores del pasado. En la práctica, muy poco cambió.Mario Patino Morris

No darle vida al virus

El exceso de confianza puede resultar siendo el mejor amigo para cualquier virus. Hay quienes dan por hecho que porque no se han contagiado están inmunes. Ya se ven aglomeraciones de gente en las calles, grupos tertuliando y niños en bicicleta sin ninguna protección. La calle llama, el encierro desespera y la falta de recursos tortura, pero de eso se trata, y si logras encontrarle algún sentido, piensa que todo hace parte del plan que el enemigo invisible tiene preparado para continuar subsistiendo. Darle vida al virus es poner en riesgo la nuestra ¡Sigamos cuidándonos!Wadid Arana D.

Cartagena de Indias

Desigualdad

En nuestro país es notable el desempleo galopante, que genera más pobreza y desigualdad. Colombia es el país con más desigualdad en Latinoamérica. Tenemos que mejorar nuestro sistema de educación; se deben mejorar las condiciones de los maestros, ofreciéndoles estabilidad y capacitación, dotar a nuestros colegios y escuelas con una mejor infraestructura. Hay que acondicionar la salud para que más habitantes tengan acceso a ella de manera directa, rápida y eficaz. Tenemos que enfocar la nutrición hacia la niñez. Solo así podremos luchar contra una enfermedad adherida a nuestra sociedad, que nos está causando mucho daño: la desigualdad.Luis Daniel Barragán Peña

Un accidente en la ciclorruta

La historia de una mujer que perdió un ojo al caer de su bici en Bogotá me impactó. El accidente se produjo cuando ella iba por la ciclorruta, un ciclista la rebasó, le hizo perder estabilidad y cayó sobre un tubo cortado a la mitad, de esos que parece que son para evitar que los carros entren a la ciclorruta. Hago un llamado a los demás ciclistas para que al pasar al otro lo hagan adecuadamente, y a la Alcaldía Mayor de Bogotá para que realice labores que eliminen todos esos riesgos en la vía, sobre todo en esta coyuntura del virus. Juan Camilo Guerrero





