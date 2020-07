¿Se están pagando las multas?

Señor director:



La persona que está en la calle en una reunión deportiva, de celebración familiar o de cualquier índole, infringe las normas de prohibición establecidas por el Gobierno a fin de evitar la propagación del coronavirus, y las autoridades le deben imponer un comparendo por un valor ya establecido por decreto. Muchos infractores deben hasta más de 10 comparendos y siguen en las calles, sin que autoridad alguna revise su situación de no pago de las multas.

El Gobierno debería darnos estadísticas de cuántos comparendos se han aplicado en el país y cuántos han sido cancelados. Estas personas son la que ocasionan la mayor propagación del virus al andar por las calles infringiendo las normas. La verdad es que si las sanciones no se está cumpliendo, todo terminaría siendo una payasada.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Situación del pensionado

Señor director:



Para un empleado que gana, por ejemplo, un salario de $ 14’285.000, cuando salga pensionado su ingreso se reducirá en un 30 %, en razón de que se toma el promedio de los últimos 10 años, es decir, su ingreso queda en 10 millones de pesos, la mal llamada megapensión. También le van a descontar el 12 por ciento (1.200.000); más el 1 por ciento del Fondo de Solidaridad. Además, solo tiene una prima al año. Así mismo, le ajustan la pensión de acuerdo con la inflación, mientras el salario mínimo lo reajustan 2 por ciento por encima de la inflación.



De otro lado, nosotros, los de la tercera edad, requerimos pago de medicamentos, consultas, hospitalizaciones, sillas de ruedas, bastones y enfermera. Y como tenemos que hacer declaración de renta, debemos pagar un asesor para que entre a la página de la Dian. No queremos ser carga de los hijos o del Estado.



El Gobierno haría un negocio social si nos deja salir a los mayores para morir contagiados, así no tendríamos que pagar los subsidios a las megapensiones, ahorro que hicimos durante toda nuestra vida.Raúl Gutiérrez González

100 días de cuarentena

Señor director:



La cuarentena por coronavirus en Colombia llegó a sus primeros 100 días. Con yerros y aciertos, el balance –siendo moderados– es bueno en comparación con otros países del mundo. El covid-19 encerró a la humanidad. Casi 44.000 personas recuperadas y un número cercano a los 3.500 muertos son las cifras, hasta el momento, en el país.



El Gobierno Nacional, gobernadores y alcaldes han estado a la altura, a pesar de las peleas y el ego como protagonistas en algunas capitales. De las 20 localidades de Bogotá, la única que no tiene un solo contagio es Sumapaz. El autocuidado, la higiene y la disciplina son ejemplo de sus moradores. Julio y agosto serán claves en nuestro comportamiento personal porque si me cuido, cuido a los míos y, por ende, a los demás.



Más de 100.000 empresas quebradas en el país, de la mano de la pobreza y la depresión, son el verdadero virus, sin –hasta ahora– vacuna ni solución. Helena Manrique Romero - Bogotá





El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co