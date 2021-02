Canecas y vandalismo

Señor director:



En relación con su editorial (2-2-2021), acerca de las canecas y el vandalismo, no tengo más que decir que nos tocó nacer en un país de cafres incultos. Definitivamente, la educación empieza por la casa.

Y escriben ustedes que “parece ser que no hay quien responda por las canecas”. Con todo respeto, este no es el punto. Con seguridad absoluta les digo que quien sea que reponga las canecas, los mismos vándalos se las vuelven a robar. Lastimosamente es nuestra triste realidad. Y les pongo un ejemplo: el malecón de Barranquilla en el río Magdalena, que quedó hermoso.



Como muy buena idea, en su diseño arquitectónico elaboraron unos acrílicos con la descripción y fotos de los pájaros endémicos de la zona. No lo van a creer, pero empezaron a robárselos. Definitivamente, no hay derecho.



Muy bueno sería coger y preguntarle a un vándalo para qué le sirve un acrílico de estos. Los que lo hacen tienen necesariamente que ser personas resentidas.Hernando Flórez Caicedo

Cali

Los primeros vacunados

Señor director:



Ya se sabe que vienen las vacunas, un primer lote, por lo menos, para el próximo 20 de febrero. Es poco, pero vamos a empezar. Es muy importante que el primer grupo en recibir el biológico sea el personal médico. Ellos han pagado muy caro. Más de cien médicos han muerto, pues están en contacto directo con los enfermos. Gracias a ellos por esa labor, por sus sacrificios, por honrar su profesión.



Y también es muy bueno que se vacune a los más viejos, porque son los más vulnerables y en mayor número han fallecido.



Y ojalá se logre acelerar la vacunación, en un proceso ordenado, lejos de la politización. Pero, de todos modos, toca seguirnos cuidando entre todos, hasta derrotar al mal. Que sigan las compañas de concientización. La indisciplina ciudadana le da alas al virus y mata a muchas más personas, y la vacuna es un proceso largo.Lucila González de M.

Bogotá

Economía en cuidados intensivos

Señor director:



Han sido muchos los cambios que el mundo ha tenido que enfrentar en medio de la pandemia. Debido a las restricciones que se viven a diario, muchos hogares han disminuido sus ingresos, locales de años de tradición han cerrado sus puertas, empleadores han reducido sus nóminas. La afectación no ha distinguido si es una pyme, una compañía con prestigio en el mercado o el vendedor ambulante de cualquier calle de este país.



La economía no aguanta más cuarentenas ni restricciones, que lo único que han ocasionado es aumentar las cifras de desempleo y el hambre de muchos ciudadanos, ya que en muchos casos la gente debe salir a trabajar enfrentándose con el riesgo de ganar un comparendo, pues es la única opción para poder comer. Los esfuerzos de las entidades gubernamentales se han quedado cortos para atender a tantas familias que han quedado vulnerables. La pandemia no solo tiene en crisis la salud, la economía también necesita tratamiento.Michel Vannesa Carranza Acuña

