Señor director:



Quiero hacer referencia a su editorial del 1-12-2020 ‘Tragedia en Riosucio’. Cuando pienso en las regiones olvidadas por el Estado en Colombia, reafirmo mi apreciación: el litoral Pacífico, el Cauca, Putumayo, la Amazonia, la Orinoquia y La Guajira.

El lamentable incendio en Riosucio deja, hasta ahora, el catastrófico balance de 2 muertos, más de 90 viviendas reducidas a cenizas y casi 500 personas damnificadas. ¿Contra qué se chocó el Chocó? La caricatura de Matador es la elocuente respuesta: el abandono, la pobreza, el agua y el fuego. Es la indolencia, la indiferencia y la ausencia continua del Estado. A la emergencia invernal (en el departamento caen anualmente 11.000 mm de lluvia) se suma la triste situación de infraestructura (¿alguien podría creer que Riosucio no tiene cuerpo de bomberos?): carece de vías, está prácticamente incomunicado, el único hospital en Quibdó colapsó, la educación es un desastre y los servicios públicos tienen un rezago de varios lustros. Los niños no merecen este atentado contra su futuro.



Urge la acción del Gobierno, y no con compromisos que casi nunca se cumplen. El sector empresarial y las ONG pueden contribuir. El Chocó también es Colombia. Conjuguemos la solidaridad.Campo Elías Ardila Cardozo

Gobierno de los jueces

Señor director:



Se ha vuelto costumbre que las cortes y ahora los jueces quieran coadministrar el Estado con base en fallos de tutelas y otros... Los fallos se dan para resolver litigios y otros casos, no para dictar procedimientos administrativos ni para cogobernar... ¿Sabe más un juez de cualquier juzgado que todo un Ministerio de Salud, basado en conceptos y recomendaciones y tratados con entidades como OMS, OPS, etc., sobre el caso actual de exigir pruebas PCR y cuarentena a los viajeros? ¿Por qué más bien no se dedican a administrar justicia ante tanto delito de criminalidad, robos, atracos, violaciones y corrupción? Y dejan libres a todos porque dejan vencer los términos o por no haber flagrancia. Justicia no hay en Colombia, y ahora quieren gobernar a punta de fallos que no les corresponden.Jorge Augusto Matyas

Ejemplo de los caficultores

Señor director:



Con gran júbilo, los cafeteros participamos y hacemos un seguimiento del 88.º Congreso de Cafeteros, que se realiza por estos días en forma virtual. Una agenda y participación de panelistas de lujo, destacando la importancia del sector en el aporte a la reactivación económica en estos momentos de crisis por el covid-19.



El lema ‘El café, la esperanza de Colombia’ deja en claro que los caficultores, a pesar de condiciones adversas, han sido resilientes. Como lo advierte su gerente, no están resueltas todas las inquietudes ni los deseos de los caficultores, hay mucho por hacer, pero en sus cinco años de gestión se ha preocupado por una de las necesidades más apremiantes, como lo es la protección social en la caficultura. Política que ha sido faro para que el resto de la agricultura la tenga como ejemplo.



Una de las iniciativas del gremio apunta a que Colombia disminuya sus importaciones en materia de productos agropecuarios, y los caficultores aquí son un eslabón importante en esta política.Álvaro Sandoval Gómez

