Una propuesta sensata por la Policía

La columna de Germán Vargas Lleras del domingo 27 de septiembre se aleja de lo que propuso en la del 20 de septiembre. Esta sí es una propuesta sensata. Pensar en las bases de la institución policial, nos invoca; tenemos errores, que hay que repensar en la estabilidad social, ética, personal, académica, familiar, incorporación y profesional del policía, entre otras.

Se aleja de las propuestas politiqueras y posturas de quienes quieren mancillar la institución. Quienes sentimos, vivimos y dimos nuestra juventud para construir unos cimientos sólidos aplaudimos y recibimos con mucha humildad su posición y recomendación. Seguro que nuestros mandos actuales se comprometerán a presentar ante el Gobierno Nacional propuestas de cambio que satisfagan las necesidades actuales de seguridad de nuestros conciudadanos, empezando por aceptar ante la sociedad que hay fallas y que estas deben ser corregidas.Álvaro Sandoval Gómez

Otras víctimas en los CAI

Durante los disturbios y posterior vandalismo que se presentaron en Bogotá los pasados días 9 y 11 de septiembre, también resultaron muertos varios animales, entre perros y gatos, los cuales fueron quemados y otros heridos en los incendios registrados en los diferentes CAI. Son animales de calle que diariamente se refugiaban en torno a estos centros de atención inmediata, en busca de cariño y comida, situación que también debe considerarse una masacre y ha pasado inadvertida en los diferentes medios.



La muerte silenciosa de estos animales también constituye un delito por maltrato animal, el cual debe ser tenido en cuenta en el momento de judicializar a los responsables de estos hechos, con el correspondiente seguimiento del caso por el Instituto Distrital de Protección Animal, las ONG y grupos animalistas del país.Jorge E. Prieto C.

Que paguen los responsables

El Consejo de Estado condenó a la nación a pagar 23.000 millones de pesos como indemnización a las familias de los 11 diputados del Valle, asesinados hace 13 años por las Farc. Qué desconsideración con el Estado y los contribuyentes. Lo razonable y justo es que paguen, pero los responsables de tal masacre, o sea, los exdirigentes de ese grupo guerrillero, actualmente congresistas, que en los acuerdos de paz se comprometieron a reparar a sus víctimas, sin que hasta la fecha hayan cumplido. De ahí que la clamada reforma estructural y el saneamiento de nuestra justicia no den espera.Luis Iván Perdomo Cerquera

No volver a los ‘chupas’

Deben pensarlo muy bien sobre la propuesta de volver a los policías de tránsito de civil, los famosos ‘chupas’. La Policía de Tránsito, armada, cumpliendo también una labor de seguridad, es indispensable. Y ojalá haya muchos más, unos 2.000, ante la desbordada delincuencia. Se necesitan policías que infundan seguridad entre la gente, ojalá parejas de hombres y mujeres. Creo que, a todas luces, es inoportuno volver a los ‘chupas’.José Francisco Piñeres

