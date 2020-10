La responsabilidad es de todos

Señor director:



Me refiero a su editorial ‘El Fantasma del encierro’ (28-10-2020). Allí se hacen advertencias valiosas sobre lo que vivimos y lo que aún nos espera en esta dura crisis de salud. Hay que comenzar por decir que el que ya vayan más de 30.000 personas muertas es una desgracia. Las vidas son valiosas no solo para los hogares, sino para el país por los diversos aportes que cada uno hace, por el conocimiento, entre otros aspectos.

Pensemos no más en el personal médico que ha pagado con sus vidas la guerra contra el covid-19: 169 de ellos han muerto. Y, claro, el desempleo, el cierre de empresas, el crecimiento de la pobreza, las dificultades para la educación, etc. Por eso es difícil volver a una cuarentena general. Y esto depende de nosotros, de todos los ciudadanos, que debemos tomar conciencia de todas las medidas de bioseguridad. Porque hay muchos que se relajan. Viene otro puente, y el Halloween. Qué reto. Por todos los medios debe el Gobierno hacer un llamado a la cordura. Y que haya mano firme. Se deben impedir las reuniones grandes. Está de por medio la vida.Dagoberto Castaño Paredes

Reducción de vías

Señor director:



La bicicleta no es una opción de movilidad para todos. La edad puede ser una limitación. Muchas personas mayores no están en capacidad de pedalear. Tampoco los niños. La gestación puede convertirla en peligrosa. La discapacidad también limita el uso de la bicicleta, al igual que las enfermedades. Así mismo, las distancias.

Cargar con los elementos de trabajo, como los computadores, agrega un factor de riesgo. Son todas obviedades. Por esto es incomprensible la medida reciente de quitarle al tráfico mixto un carril, en vías muy transitadas de la ciudad, provocando una mayor congestión, ahora que la ciudad se ha reactivado. ¿Cómo no se anticipa esta situación? Fue una medida autoritaria e improvisada.Esperanza Jiménez

No desafiar el virus

Señor director:



El covid nos ha coartado por varios meses ese preciado derecho de la libertad y ha puesto a la comunidad mundial contra la pared, al obligarnos a lidiar con un triple dilema: riesgo por contagio, economía y afectación psicológica, como producto del encierro prolongado. El rebrote viral, que ya se inició, nos está dejando como mensaje que sin vacuna estamos obligados a regresar al principio, que no debemos confiarnos, y que lo peor entre economía y ese deseo incontrolable de seguir siendo libres está en entender lo grave de la enfermedad, las secuelas que deja o el riesgo de muerte que sobre ella se cierne. Desafiar un virus como este es un juego en donde la ventaja la tiene él. Lo que significa que cuidarnos seguirá siendo la única salida.Wadid Arana D.

Cartagena de Indias

Que vuelva la hípica

Señor director:



En días pasados surgió una idea bonita que, si se trata de la reactivación económica y de traer un poco de esparcimiento a la gente, es más que atractiva. Se trata del regreso de la hípica. Esta actividad, además de miles de empleos, es otra distracción aparte del fútbol. Nunca debió suspenderse. También es un espacio para admirar un animal hermoso como es el caballo.Ángel María Aguilar

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co