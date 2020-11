La fragilidad humana

Señor Director:



Tan pronto me enteré del fallecimiento de Diego Armando Maradona, se me vino a la cabeza la expresión ‘qué frágiles somos los seres humanos. Algunos creen que la vida no se acaba al morir, que iremos al cielo o al infierno. Otros, que todo se acaba al extinguirse la vida del cuerpo, y que solo seremos cenizas.

No importa si es lo primero o lo segundo, no importa si o no creemos en la reencarnación, no hace ninguna diferencia. Lo que sí lo hace es el comportamiento que tenemos durante la vida, si hemos respondido por todos nuestros actos, cumpliendo con nuestras obligaciones, sin hacer daño, sin pasar por encima de los demás, respetando, sin humillar, sin quitar; y si se cuenta con medios económicos, ayudar al que pueda necesitar. No creo que un ser superior nos mande al infierno por el solo hecho de creer que no hay cielo o que después de morir todo acaba.Luis Daniel Barragán Peña

Adiós a Flor Silvestre

Señor Director:



A la tristeza generada por el fallecimiento del astro del fútbol Diego Maradona, se suma la partida de la actriz y cantante Flor Silvestre, la sentimental, reconocida en Hispanoamérica por sus películas cómico­musicales -en las que alternó con los grandes del cine mexicano en los años 50- y por su prolífica carrera musical.



Más de 40 discos de larga duración en los que perpetuó el folclor mexicano en todo su esplendor, además de las colaboraciones que hizo con otros cantantes de la época como el ‘Charro’ Avitia; Amalia Mendoza, la Tariacuri, y Antonio Aguilar, con quien formó una amorosa familia.



Después del fallecimiento de Aguilar, la cantante continuó su actividad artística hasta el año pasado, cuando grabó el clásico Gracias a la vida, de la chilena Violeta Parra.

A Flor Silvestre le sobreviven sus cuatro hijos y tres nietos que hacen parte del actual mundo musical en México.Mateo Morales Tatis

Bogotá

Estado alcabalero

Señor Director:



Los días sin IVA le han mandado un claro mensaje al alcabalero sistema tributario colombiano, con gravámenes que según encuestas internacionales suman más del 76 % de los ingresos, la voracidad del Estado ahoga cualquier intento de crear empresa y estimula la evasión. El cuestionado presidente Donald Trump, cuando bajó los impuestos a las grandes empresas, estimuló poderosamente la economía de su país, aun enfrentando la crisis del covid-19. Pero nuestros gobiernos miopemente prefieren quedarse con el 76 % de una producción de supervivencia que estimularla para duplicar sus resultados. Cualquiera entenderá que la segunda opción resulta ampliamente ventajosa para el país y su hacienda.



Álvaro López Duarte



FORO DEL LECTOR



El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co