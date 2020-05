Devoluciones de saldos a favor en renta

Señor Director:



En la Dian reposa toda la información de los saldos a favor que en materia de renta tienen las personas naturales, por cuanto, a través de lo que se conoce como ‘información exógena’, las empresas reportaron los valores retenidos a título de retención en la fuente.

Existe una ley antitrámites que la Dian está en la obligación legal de acatar. Entonces, ¿por qué vuelven a exigir documentos y certificaciones? La Constitución Política establece que la declaración de renta es un documento que tiene presunción de veracidad. Por tal razón, de oficio la Dian debe devolver los saldos a favor y no poner talanqueras para limitar el derecho del contribuyente.Guillermo Mantilla Plata

Abren pero no hay clientela

No tiene lógica que se esté promoviendo la apertura del comercio a través de la habilitación de los centros comerciales y del comercio en general, cuando los colombianos no estamos autorizados, salvo algunas excepciones, a abandonar nuestras residencias.



Estos locales comerciales no tendrán clientes a quien vender sus productos y mercancías y, por consiguiente, no tendrán forma de cubrir sus costos operativos (empleados, servicios, etc.). Por otro lado, tampoco tiene lógica habilitar el comercio ahora que los números de la pandemia son más críticos que en los meses anteriores, cuando los locales comerciales estuvieron cerrados.César Vásquez H

Los viejos, mortificados

Hasta el mes de marzo, antes de la cuarentena inicial, mi esposa y yo, octogenarios, salíamos a caminar todas las mañanas, excepto las lluviosas, de 6 a 7 de cada día sin problemas. Ahora, el presidente Duque, cuando ya estamos enfermos de estar encerrados, en “casa por cárcel”, quiere que salgamos a caminar, pero solo 30 minutos al día y apenas tres días semanales, que, como para variar, todavía no los ha fijado.



Con todo respeto, con medidas como esa de una protección anacrónica, estamos más enfermos de estar encerrados. Que busque otra manera para no mortificarnos más, ya que como mayores somos lo suficientemente responsables para saber qué hacer.Francisco Hernán Franco Henao

Medellín

La persecución del narcotráfico

Se informa que muy pronto (en junio) arriba al país un grupo élite de colaboración para la lucha contra el narcotráfico procedente de Estados Unidos (Comando Sur). La mejor manera de colaborar contra este flagelo es la persecución y la captura de los grandes capos de la compra y distribución de las drogas en los centros de consumo, bien sea en Norteamérica o en otras partes del mundo. El narcotráfico no se acaba persiguiendo al productor sino a los distribuidores y consumidores (asistencia sanitaria). En lugar de grupos élites de colaboración, lo que se requiere es mayor apoyo para los planes de sustitución de cultivos. Con los avances de la tecnología en rastreo y seguimiento se puede cumplir a cabalidad tal propósito. Jesus María Cárdenas Bermúdez







