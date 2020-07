Citas con la Dian

Señor director:



Llevo siete días intentando obtener una cita virtual con la Dian. Tengo un problema por cuanto se me venció, por fuerza mayor, un trámite que solicita este organismo, dentro del proceso de obtención de la firma electrónica. Después de cuatro días de intentarlo a toda hora, y de leerme todos los tutoriales al respecto, logré hablar con un funcionario que amablemente me informó que la solución a mi problema solo podría obtenerse en una cita. Una cita que no se puede obtener. No hay fecha en ningún mes de 2020. Lo intenté especificando “punto de contacto” en muchos municipios de nuestro eficiente país, y en ninguno hay disponibilidad.

Me gustaría retar al director de la Dian a que se siente en su computador personal y obtenga una cita por el medio virtual. ¿Será cierto que todos los trámites son posibles y que la Dian se esfuerza en hacerlos menos odiosos?Gabriel Vargas E.

Las empleadas domésticas

El confinamiento ha permitido reconocer la importante tarea realizada por el servicio doméstico y cómo ha sido la mano derecha de las familias en su diario vivir. Desafortunadamente, hoy muchas personas han sido despedidas, y su situación es alarmante. El ministro del Trabajo debería diseñar planes para que se reincorporen a sus empleos una vez la tormenta amaine.



Estamos hablando de 700.000 personas en el país. Incluir este gremio en tener ingresos, al igual que los informales, durante los meses por venir debería ser un propósito.Gabriel Remolina Ordóñez

Es cuestión de empatía

No soy mayor de 70 años. Me faltan varios años para llegar a esa edad, pero me pongo en sus zapatos ahora mismo. Estas personas no salen de sus casas, obedeciendo las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, pero representan casi el 50 % de los fallecidos en el país por covid-19. ¿De qué sirve que no salgan de sus casas si se contagian y se mueren? ¿Podría pensarse en ser mucho más estrictos para hacer cumplir las medidas de bioseguridad en la población de otras edades y abandonar la idea del confinamiento estricto para mayores de 70 años? Ojalá todos, sin importar la edad, cada vez seamos más conscientes de la gran importancia del autocuidado, así no nos vigilen o multen. Puede ser incómodo al principio, pero es por el bien de todos. Es cuestión de empatía.Claudia Patricia Vargas Castañeda

Se necesita que haya verdad

Flaco favor le hacen a la implementación del proceso de paz las declaraciones de los dirigentes del partido Farc, en el sentido de que ese grupo guerrillero jamás reclutó menores. Los cientos de víctimas del secuestro dan fe de este delito de lesa humanidad, y ojalá tengan eco en la JEP cuando llegue el momento de juzgarlo.



Es increíble que una práctica sistemática, inhumana y comprobada de los grupos insurgentes hoy pretenda ser desvirtuada por el presidente ese partido y por la hoy vicepresidenta del Senado, de la misma corriente política. El país, incluida la oposición, no puede guardar silencio ante las declaraciones del señor Londoño y la señora Ramírez. Mario Patino Morris - Bogotá





