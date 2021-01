Billones por recuperar

Señor director:



El pasado 20 de enero, Arturo Calle mostró en este diario en forma gráfica cómo en el país existe una disponibilidad de miles de billones de pesos, que los legisladores y los gobiernos no hacen esfuerzos por recaudarlos. Menciona el señor Calle que entre la evasión del IVA, en renta y la corrupción, el monto puede llegar a más de 100 billones. Si le añadimos los bienes confiscados a las mafias, cuya recuperación es un chiste, el país solucionaría los problemas existentes y no tendría que recurrir a reformas tributarias. Hoy el panorama es terrible, y alguien debería ser responsable por la inacción y el aumento de la brecha económica existente.

Desafortunadamente, a pesar de la bulla que generan los tres mosqueteros, no tienen dientes para recuperar los dineros. Solo queda castigar con el voto en el 2022 a quienes sabemos son los responsables de la tragedia.Gabriel Remolina Ordóñez

Ayuda para los padres

Señor director:



No es difícil colegir que el receso escolar forzoso ha traído eventos inesperados a nivel familiar. Niños y niñas han reencontrado una madre o un padre, atentos a sus necesidades de aprendizajes para la vida. Ellos, a su vez, han retomado sus responsabilidades como padres en la educación de sus hijos; también han aprendido a valorar mejor todo el trabajo del cuerpo docente en la vida de sus hijos. ¿Habrá una manera de conseguir proveer estos hogares de un ingreso mínimo estable que les permita a los padres dedicar más tiempo de calidad a sus niños? ¿De lograr sacar de las calles a los abuelitos que salen a buscar la subsistencia, al sol y al agua, como lo ha registrado su periódico?José Mauricio Duque Rueda

El apego al poder

Señor director:



El poder, por ser tentador y peligroso, debe durar limitadamente, esa ha sido la sabia enseñanza del liberalismo democrático. Sin embargo, eso no se practica tristemente en casos como los de Putin, Xi, Chávez, Maduro, Morales, Lukashenko y muchos otros que casi siempre terminan, además, muy mal. Lo estamos viendo en Rusia, otra vez, no aprenden quienes gobiernan. A Putin se le vino la noche.



Dañan a los pueblos y se manchan ellos. Creerse imprescindibles es su peor error, pero a ello siguen, por lo general, su enriquecimiento propio repugnante, su ineficacia gubernativa y, además, el maltrato a la democracia.Juan Guillermo Durán Mantilla

Tapabocas gratis

Señor director:



El Gobierno debería establecer una manera de hacer llegar tapabocas de calidad gratuitos a los sectores menos favorecidos. Creo que Bogotá lo ha hecho, pero no es suficiente. No sé el mecanismo, pero podría ser a través de Familias en Acción. O, en las localidades pequeñas, por medio de las alcaldías o de la misma Iglesia. El hecho es que estas prendas se van a necesitar durante todo el año y la verdad es que hay familias en absoluta pobreza que si tienen para tapabocas, no tienen para alcohol. Y menos para comer. El tapabocas salva vidas, pero algunos no lo usan y utilizan el mismo toda la semana.Carmen Rosa Novoa

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co