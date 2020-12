Desigualdad en salarios

Señor director:



Estoy indignada al ver cómo se burlan de los ciudadanos del común. El colmo que los congresistas se hagan aumentos salariales desproporcionados e inaceptables en esta época de crisis económica en el país. Más cuando ellos siempre anuncian reformas y no las hacen por falta de voluntad o ausentismo. Qué tal el aplazamiento para reformas de la justicia, carcelaria, agraria y una buena reforma tributaria que sea sostenible y perdurable en el tiempo. Pero cada año hacen ‘pequeñitas’ reformas y nos tienen sufriendo con el mismo tema. Y cuando se trata de aumento salarial para quienes sí trabajan 48 horas, arriba se ‘rompen’ las neuronas y nunca se ponen de acuerdo. Por eso jamás saldremos de esta desigualdad tan profunda y tan perversa.Ifalia Sánchez

El año retratado

Excelente el trabajo de los fotógrafos de EL TIEMPO plasmado en el libro Colombia a través del tiempo 2020. No se necesitan muchas palabras para enmarcar las imágenes de lo que fue el transcurrir del año que despedimos. En el libro repasamos lo difícil que fue para todos enfrentarnos a una pandemia nunca antes vivida, la entereza de los colombianos para insistir en superar las adversidades, la importancia de nuestras familias y de nuestras instituciones y la riqueza implícita en la diversidad de nuestras gentes.



Aprovecho para resaltar la profesionalidad de los periodistas de este diario a partir de sus fotógrafos, pues quienes nos presentan las noticias se cuidan de no modificar la realidad dejándose llevar por sus propias convicciones, sus artículos son fotografías llevadas a la palabra. Gracias por respetar al lector, quien es quien debe valorar las noticias y asimilarlas de acuerdo con su propio pensar.



Hoy en día se observan en una proporción importante de los medios de comunicación sesgos políticos o económicos, lo cual valora mucho más la independencia y profesionalismo del periodismo que ejercen en EL TIEMPO. Feliz Año Nuevo y bendiciones para todos.William Bernal Rivera

Un romántico de siempre

Ha fallecido el mexicano Armando Manzanero, quien le cantó al amor con boleros y melodías que exaltan este sentimiento. Para el mundo de hoy, mantuvo vigentes las clásicas Somos novios y Esta tarde vi llover, dos temas de su amplio repertorio que nos deja para disfrutar. Otro grande de la música, cuya luz brilló y se ha apagado, en momentos en que estamos a punto de concluir un año histórico, complicado y difícil para todos.



Luis Herrera U.

Gachetá, Cundinamarca

Sentí tristeza por la muerte de Armando Manzanero, el compositor y cantante mexicano, uno de los más grandes de ese país, que tocó los corazones. Él fue un virtuoso, respetado, que dio ejemplo de seriedad, sencillez y don de gentes. Manzanero es de aquellos artistas que se van pero al mismo tiempo quedan para siempre en el alma popular, y esa es la gran conquista. ‘Contigo aprendí’, a querer más el bolero.



Gracias, maestro.Ángel María Aguilar

Bogotá

