Bienvenidos los cables

EL TIEMPO (28-4-2021) nos trae una muy buena noticia sobre la próxima inauguración del metrocable Picacho, en Medellín. Este será el de mayor capacidad y velocidad, para beneficio de 420.000 personas. Por lo demás, ahorra la emisión de 980 toneladas de CO2 por año. Felicitaciones a los paisas por esta obra dentro de criterios de preservación ambiental global y con la cual se beneficia la población necesitada y vulnerable. En Bogotá ya tenemos en Ciudad Bolívar, pero deben proyectarse más.

Para las condiciones de riqueza orográfica e hidrográfica de nuestro país, los cables aéreos son bienvenidos. Las carreteras, además de ser depredadoras del medio, salen muy costosas en su construcción y mantenimiento. Estos cables los hemos propuesto para unir áreas rurales y turísticas, tales como Quibdó-Nuquí, San José del Guaviare-Leticia, Guapi-El Bordo, Bogotá-Villavicencio. También sería factible reconstruir el de Mariquita-Manizales.Fidel Vanegas Cantor

Las marchas

Qué insensatez la de los organizadores de las marchas de ayer, que ignoraron el difícil momento que vive la nación como consecuencia de la pandemia. Increíble que los sindicatos y algunos políticos, que suelen pescar en río revuelto, insistieran en unas marchas que perfectamente podían haberse postergado, evitando el riesgo de contagio comprobado que están generando las aglomeraciones. Podría colapsar el sistema de salud de las ciudades capitales. ¡Duele Colombia!Mario Patino Morris

La enfermedad de hoy

El cambio que está atravesando el mundo es algo inevitable y se ve reflejado en la forma de vida que lleva el ser humano. Las relaciones interpersonales han cambiado.

La soledad podría considerarse la enfermedad de nuestra actualidad, manifestándose en personas que viven solas o, incluso, en las que viven acompañadas, pues no están exentas de aislarse y cohibirse de estar con sus seres queridos por protección, miedo o prevención. Es difícil determinar qué tan complejo sea afrontar la soledad para cada persona. Pero lo que sí es cierto es que nos necesitamos el uno al otro. Extrañamos conversar al aire libre, hacer reuniones familiares, salir de fiesta y, por qué no, recibir un abrazo sin miedo al contagio.Maicol Ávila

Control del transporte

Quisiera entender a quienes realizan las medidas para evitar contagios de covid-19. Se hacen cuarentenas, pico y cédula, ley seca, toques de queda, horarios, pero el transporte público no se menciona. Ahí es donde las autoridades deben aplicar el control para revisar los vehículos que no estén cumpliendo con las normas, antes que prohibir abrir almacenes y negocios de barrio. Ve uno a los pasajeros todos pegados, y es así todos los días.



Si los buses operan a media capacidad (así debería ser), por lógica van a perder plata. Ahí es, entonces, donde el Gobierno debe intervenir con el subsidio. Si queremos que el covid baje, el control de los buses de pasajeros es clave.Alfonso Ramírez Melo

