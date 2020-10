Ataque a la corrupción

Señor director:



Según la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el Gobierno trabaja en una propuesta anticorrupción en que no solo se pague con cárcel, sino que se atacan los bienes de los corruptos, entre otras medidas para rescatar los dineros del Estado. Ese es un buen camino. Además de prevenir, pues hay que asegurarse de que los contratos no tengan fisuras, y de que no veamos regados por todo el país elefantes blancos, que dan tristeza y rabia.

Esta es una nación que produce, que tiene riquezas, y si no existiera ese cáncer podríamos estar mejor en equidad, en hospitales, en universidades, colegios públicos, acueductos, etc. Que la prisión sea efectiva, por favor. Porque la corrupción es uno de los peores crímenes. No puede seguir ocurriendo que en medio de una pobreza que ha crecido, cuando necesitamos obras para reactivar la economía, cuando necesitamos cuidar cada peso, los corruptos sigan a sus anchas. En esto el Congreso tiene un compromiso histórico. Vamos a ver.José Francisco Piñeres

Incrementar el patrullaje en las ciclorrutas

Bogotá tiene una de las mayores, si no la mayor, redes de ciclorrutas de Suramérica, y se ha incrementado el tránsito de ciclistas en la gran red que dispone la ciudad para que la gente viaje al trabajo, a su universidad o colegio. Pero también han aumentado la inseguridad e, incluso, los heridos. El Distrito debería crear vías policiales de ciclismo. Incluso los policías deberían estar fijos en los sitios en donde se ha detectado mayor delincuencia. Hay que proteger a la ciudadanía, en especial a los ciclistas, hacer mejor patrullaje en las ciclorrutas y que la Fiscalía actúe cuando se logre hacer capturas, para que estos delincuentes no obtengan la libertad inmediata.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Dos ídolos mundiales

Durante el mes de octubre, dos figuras relevantes e icónicas cumplieron ochenta años: John Lennon, que ya no se encuentra entre nosotros, y Pelé, quien se mantiene vigente. Los dos, en diferentes actividades relacionadas con entretener y alegrar a la gente, se convirtieron con sus genialidades en ídolos mundiales.



Somos afortunados quienes tuvimos la oportunidad de disfrutar en vivo las canciones de Lennon con The Beatles y después en solitario. Pelé, goleador milenario, nos deleitó con sus gambetas en la selección Brasil y el club Santos. Afortunadamente quedan registros en audio y video que garantizarán su eternidad.Mario Patino Morris

El ejemplo indígena

Los indígenas a su paso por las ciudades que visitaron, y en especial en su estadía y marcha por las calles de Bogotá, les demostraron a los ‘civilizados’ un gran ejemplo de humildad y civismo. Donde estuvieron, tal como lo encontraron así lo dejaron. Todos temieron, hasta la propia Iglesia católica, que aún en estos tiempos tecnológicos los considera pobres criaturas de Dios. ¿No será mejor volver al sistema de los cacicazgos para que por fin funcionen mejor nuestras instituciones?Fernando Cortés Quintero

