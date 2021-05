Qué pasó con ‘Santrich’

Señor Director:



Nos vamos a quedar sin saber al fin qué pasó, cómo fue la muerte de ‘Jesús Santrich’ o si en verdad ocurrió. ¿Qué tal, como insinuó una columnista en este diario, que siga vivito, sin una falange del meñique y disfrutando de una recompensa millonaria? Pero, además de todo, libre de ser perseguido por la justicia. Haría moñona.

Con esos personajes nunca se sabe. Ojalá se investigue a fondo y se conozca la verdad para tranquilidad nacional. Por lo menos para que no quede la sensación de burla. Y para saber, además, el actuar de esas disidencias en Venezuela, que, todo parece indicar, andan en peleas de compadres. Cómo sería de benéfico si los dos países las combatieran unidos. Pero soñar no cuesta nada, pues en Venezuela los narcotraficantes parecen actuar a sus anchas. Qué triste y qué daño a la sociedad.Ángel María Aguilar

Cali, con camiseta blanca

Cali, ciudad con la que se ha ensañado la violencia del ‘paro’, marchó sin apedrear, sin armas, sin capuchas, sin bloquear vías, incendiar, asaltar, destruir... Y marchó con las manos limpias y la camiseta blanca como único escudo protector, y con carteles –llamando al diálogo, al desbloqueo– y la paz como únicas armas.



Pero para coronar el día, los vándalos incendiaron el palacio de justicia y otras instituciones de Tuluá, a 82 kilómetros de Cali, mientras unos criminales bloqueaban la salida de los carros de bomberos, impidiéndoles apagarlo, y otros asaltaban y aterrorizaban a la ciudadanía inerme.



“La irresponsabilidad por los daños forma parte de la esencia del terrorismo”, decía Jürgen Habermas, filósofo. ¡Y así es!Ilse Bartels L.

Los bloqueos

Es urgente reglamentar el derecho constitucional a la protesta. El verdadero caos y tragedia que estamos viviendo es generado por los innumerables bloqueos.



El doctor Vargas Lleras, en su columna del pasado domingo 16 de mayo, hace referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana, hoy vigente que tipificó como delito y señalo las penas a quien incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar las vías o la infraestructura de transporte público, cuando afecten la vida, el orden público, la salud, la seguridad alimentaria y el derecho al trabajo. Existe la norma, se debe aplicarMercedes Rozo

Alto el fuego

​

Realmente es alentador despertar y recibir noticias sobre el cese el fuego en la franja de Gaza, pues aunque parezca absurdo por la lejanía del territorio, es gratificante saber que los actores de un conflicto neurálgico que se remonta a décadas atrás y además tiene un fuerte carácter bélico, opten por la mediación y el dialogo como vía de solución a las diferencias. En este caso se valora la intervención internacional y la mediación de los países vecinos para poner un alto al fuego en una zona azotada constantemente por la guerra.Deicy Triviño

