La situación de Venezuela

Señor director:



Me refiero a su editorial ‘Un informe inquietante’ (27-5-2020). La situación en Venezuela es realmente difícil. Por lo analizado allí, donde se deja claro que todo escasea, donde no hay suficientes insumos hospitalarios, ni agua, ni presupuesto ni prevenciones, sería impresionante si el coronavirus se desborda. Y, claro, países como Colombia, a donde los venezolanos acuden desesperados en primer lugar, están más expuestos. Ya de por sí comenzamos a sufrir por el Amazonas con la grave situación de Brasil.

Como dice su editorial: “El panorama es sombrío”, para todos. Lo que hay es que estar preparados, por el bien nuestro y de muchos venezolanos. Ese pueblo está expuesto y no tiene la culpa de la torpeza de Maduro. ¿Será imposible que escuche a través de vías diplomáticas? Esta es una situación particular, y se debería hacer un alto en la confrontación política.Ángel María Aguilar

Dadme la libertad

Señor director:



Con la falacia de que tenemos que cuidar a nuestros ‘abuelitos’, se está institucionalizando una forma de discriminación disfrazada, similar a la que están sufriendo algunos médicos por el hecho de llevar una bata azul. Varios profesionales de la salud han escrito últimamente en EL TIEMPO, señalando el riesgo de confinar indefinidamente a los ancianos, su riesgo de generarles otros problemas serios como los mentales o los causados por falta de actividad física.



Me uno a la causa señalando la coartación de mi derecho básico al libre desplazamiento, que considero discriminatoria contra los mayores. Si hay algo que hemos aprendido con la edad es a ser conscientes de los altos riesgos que afrontamos en caso de contagiarnos con el virus y, en consecuencia, a autocuidarnos, quizá mejor que los más jóvenes. Como gran concesión, se está hablando de darnos dos horas diarias para asolearnos, igual que a los reclusos de alta peligrosidad. Exijo respeto de nuestros gobernantes.Fernando Valencia Vásquez

Chía, Cundinamarca

Situación laboral del sector médico

Señor director:



No obstante los aplausos recibidos por el sector médico, ninguna autoridad pública ha tenido la mínima intención de proyectar soluciones de fondo para lograr equidad en los salarios de quienes diariamente exponen sus vidas para salvar las de muchos colombianos. A nadie le preocupa su situación laboral. Que sea el futuro próximo la oportunidad de buscar soluciones de fondo para este sector y otros trabajadores públicos y privados subsumidos en la explotación de los llamados contratos de prestación de servicios.



Una alternativa viable jurídicamente sería la expedición de una ley que prohíba a los empleadores públicos y privados la celebración de dichos contratos, en todos los casos en que se reúnan los elementos esenciales del contrato de trabajo a que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Dicha ley deberá además prohibir la llamada tercerización mediante cooperativas o similares. Esta utopía implicará la formalización del trabajo, la verdadera implementación de derechos fundamentales como la igualdad. Gilberto Tinoco Ramírez





