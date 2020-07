¿Cuánto se ha cobrado por comparendos?

Señor director:



Sería interesante saber si realmente se hacen efectivos los miles de comparendos que a diario hace la Policía, según se nos informa a través de los medios, y cuánto sería el monto recaudado hasta el momento. Considero muy importante que se den a conocer al país la cantidad recibida y el destino que se le está dando.

Millones de colombianos de bien han perdido sus empleos o no pueden salir a la calle a vender sus productos para poder alimentar a sus familias porque cumplen con la regla de quedarse en casa y del distanciamiento social, como lo solicitan el Gobierno y las entidades de salud.



Sería justo que esas personas fueran favorecidas de alguna manera con el dinero cobrado como multa a los malos ciudadanos que exponen sus vidas y las nuestras por no cumplir con las reglas ya establecidas.Haydée A. Chiapero B.

La tutela contra el Presidente

Colombia es un país con libertad de culto religioso, pero obviamente sigue primando la religión católica. El presidente Iván Duque, en su cuenta privada de Twitter, honró a la Virgen de Chiquinquirá por sus 101 años como patrona del país. Un desocupado lo entuteló por el derecho a la libertad religiosa.



En el país existen sinagogas, mezquitas en Maicao, La Guajira, y en Bogotá hay centros cristianos evangélicos y, obviamente, las iglesias católicas, cristianas y hasta una iglesia de ateos. El Congreso, basado en la Constitución, sí debería considerar eliminar los santorales católicos como días festivos y dejar únicamente las conmemoraciones patrias. La Sala de Decisión del Tribunal Superior de Cali, que recibió la denuncia, considera que esta tutela tendrá consecuencia.



Por favor, los no religiosos vemos esto como una nimiedad más o falta de oficio, que es lo mismo. Cada cual que ame a sus dioses a su manera, porque en tiempos de coronavirus, de nadie es el reino de los cielos.Helena Manrique Romero

Los derechos son para ambos lados

Está bien, y así siempre deberá ser, que con toda firmeza, rigor y contundencia se investigue y sancione disciplinaria y penalmente a los policías y soldados que cometan abusos, atropellos y desmanes contra los civiles. Pero cuando es al contrario, como ya cotidianamente también estamos viendo, ¿a quién le importa o duele –aparte de los familiares– ver civiles humillándolos, maltratándolos, agrediéndolos y hasta secuestrándolos? ¿Quién los defiende? ¿Quién investiga y sanciona?



Los derechos humanos y la justicia deben funcionar sin contemplaciones para ambos lados. El país clama al Estado la recuperación de la autoridad, de la justicia y del orden. Y de los colombianos, el restablecimiento del civismo, del respeto y acato a la ley.



Si cada quien aporta lo mejor de sí, no le agregaríamos más desventuras a la actual tragedia sanitaria, social y económica nacional. Luis Iván Perdomo Cerquera





